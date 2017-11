Παγκόσμιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας – Εκδήλωση στον Βόλο 

Τον ημιτελικό για την περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE (FLL), “HYDRO DYNAMICS”, θα διοργανώσουν αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ομάδα του έργου TALOS, στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2018 στο Βόλο.

Στη σημαντική αυτή εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σχολική χρονιά 2017 -2018 και θα πραγματοποιηθεί σε ακόμα 80 χώρες του κόσμου, θα δοθεί η δυνατότητα στις ομάδες που θα ξεχωρίσουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε Παγκόσμιους διαγωνισμούς σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

O διαγωνισμός αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών, έχει σχεδιαστεί για να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST(R) (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO(R) και από το 2013 διοργανώνεται και στη χώρα μας με απόλυτη επιτυχία από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό eduACT (Δράση για την Εκπαίδευση).

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά στο : http://firstlegoleague.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον ημιτελικό Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μπορείτε να απευθύνεστε στον τοπικό συνεργάτη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και στα τηλέφωνα 6974007962 (κ.Πρώιας), 6944965406 (κ.Κούριας) ή στην ιστοσελίδα talos.uth.gr