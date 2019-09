Παγκόσμιο στίβου: Ο Κόουλμαν ταχύτερος άνθρωπος στον πλανήτη

O Κρίστιαν Κόουλμαν είναι ο ταχύτερος άνθρωπος στον πλανήτη! Η αποκαλούμενη «κούρσα της μιας ανάσας» είχε για μεγάλο νικητή τον Αμερικανό που έκανε τρομερό αγώνα και έτρεξε τα 100 μέτρα σε χρόνο 9.76. Δεύτερος τερμάτισε ο σπουδαίος Τζάστιν Γκάτλιν, ο οποίος παρά τα 37 χρόνια του έδειξε ότι παραμένει γρήγορος και ανταγωνιστικός όπως φάνηκε και απ’ το 9.89 που έκανε, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Καναδός Ντε Γκράσε με 9.90, που αποτελεί ατομικό ρεκόρ…

Το 9.76 πάντως είναι η έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 100 μέτρα και η κορυφαία για το 2019, ενδεικτικό της καταπληκτικής κούρσας που έκανε ο Κόουλμαν, ο οποίος ωστόσο λίγο έλειψε να τιμωρηθεί και να χάσει τόσο το Παγκόσμιο όσο και τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο διότι δεν εμφανίστηκε σε ελέγχους ντόπινγκ.

Η τελική κατάταξη των 100μ.

Κρίστιαν Κόλμαν (ΗΠΑ) 9.76

Τζάστιν Γκάτλιν (ΗΠΑ) 9.89

Αντρέ ντε Γκράσε (Καναδάς) 9.90

Ακάνι Σιμπίνε (Νότια Αφρική) 9.93

Γιόχαν Μπλέικ (Τζαμάικα) 9.97

Ζαρνέλ Χιουζ (Βρετανία) 10.03

Φιλίπο Τόρτου (Ιταλία) 10.07

Άαρον Μπράουν (Καναδάς) 10.08

Δείτε την κούρσα των 100 μέτρων:

Mens 100 meters at the World Athletivs Championships in Doha Qatar Taken by Christian Coleman of the USA https://t.co/rHViCf7810

— Leslie Koroma (@lesliepkoroma) September 28, 2019