Παγκόσμιες πρωταθλήτριες σε διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης 3 Ελληνίδες μαθήτριες

Τρεις μαθήτριες του Κολλεγίου Αθηνών τιμούν την Ελλάδα κατακτώντας την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης WAICY

Δημιουργώντας την εφαρμογή navigAid, ένα application-βοήθημα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης, μια τριμελής ομάδα μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών κατέκτησε την κορυφαία διάκριση στον παγκόσμιο διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης WAICY (World Artificial Intelligence Competition for Youth).

Η Χρύσα Βαμβακά και η Χριστιάνα Γεωργακοπούλου από τη Β΄Λυκείου και η Αμαλία-Χριστίνα Τουτζιαρίδη από την 1η τάξη του International Baccalaureate Diploma Programme, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής, Ανδρέα Καράμπελα, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν την εφαρμογή navigAId. Η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και της αυτονομίας των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Η εφαρμογή navigAid είναι σχεδιασμένη βάσει προδιαγραφών για το λειτουργικό περιβάλλον των κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρίζει και απλοποιεί την καθημερινότητα των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Το navigAid παρέχει διαρκώς πληροφορίες μέσω φωνητικών μηνυμάτων για την ακριβή τοποθεσία καταστημάτων (φαρμακείων, περιπτέρων, σούπερ μάρκετ κ.λπ), για το χρώμα των φωτεινών σηματοδοτών στις διαβάσεις, για τα ονόματα των οδών, για την αξία των χαρτονομισμάτων μαζί με πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ύστερα από εντατική προετοιμασία για τη συλλογή και ταξινόμηση των πληροφοριών, την οργάνωση της βάσης δεδομένων, τη διδασκαλία του μοντέλου Μηχανικής Εκμάθησης (Machine Learning), τη συγγραφή του κώδικα στον οποίον στηρίζεται η εφαρμογή κ.ο.κ., οι τρεις μαθήτριες κατάφεραν να παρουσιάσουν μια άρτια και καθ’ όλα λειτουργική εφαρμογή.

Από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται οι Χριστιάνα Γεωργακοπούλου, Χρύσα Βαμβακά, Αμαλία-Χριστίνα Τουτζιαρίδη και ο καθηγητής Πληροφορικής στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών, κ. Ανδρέας Καράμπελας

Το navigAid των τριών μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική βαθμολογία στην κατηγορία του Λυκείου και κέρδισε το πρώτο βραβείο (Gold Award) στο διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης WAICY. Στις Χρύσα Βαμβακά, Χριστιάνα Γεωργακοπούλου, Αμαλία-Χριστίνα Τουτζιαρίδη απονεμήθηκε επίσης το βραβείο AI Excellence. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 500 ομάδες από 32 χώρες, το ότι οι τρεις Ελληνίδες απέσπασαν 2 από τα 6 βραβεία αποτελεί πραγματικό θρίαμβο.

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Τεχνητής Νοημοσύνης για Νέους είναι μία από τις λίγες προκλήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για τα παιδιά παγκοσμίως. Φέτος διεξήχθη διαδικτυακά, στις 20 Νοεμβρίου, με διοργανωτή τον WAICY (www.waicy.org), έναν παγκόσμιο οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ. Ο WAICY ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους να εξοικειώνονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους ώστε να δημιουργήσουν τις ανάλογες εφαρμογές, λύνοντας εν τέλει πραγματικά προβλήματα. Ο διαγωνισμός στον οποίο διακρίθηκαν οι τρεις μαθήτριες του Κολλεγίου Αθηνών είναι ανοιχτός στους μαθητές από όλο τον κόσμο και πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης.

Ακολουθεί συνέντευξη που παραχώρησαν οι Χρύσα Βαμβακά, Χριστιάνα Γεωργακοπούλου και Αμαλία-Χριστίνα Τουτζιαρίδη στο protothema.gr:

Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη εφαρμογή; Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την navigAid;

Όλα ξεκίνησαν μετά την ανάγνωση ενός άρθρου σχετικά με το διαφορετικό ανάγλυφο που έχουν εκείνα τα πλακάκια των πεζοδρομίων, τα οποία υποβοηθούν την κίνηση ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Το σχετικό άρθρο μάς διέγειρε το ενδιαφέρον, όσον αφορά στις καινοτομίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας. Έτσι, μετά από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, με τη βοήθεια του κ. Γιαλλούρη, προέδρου της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Ελλάδος, επιβεβαιώσαμε την ανάγκη που υπάρχει και προβληματιστήκαμε για το πόσο πίσω είναι η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για να αρχίσει μια συζήτηση μεταξύ μας, μια Παρασκευή, μετά το σχολείο. Μια συζήτηση που κατέληξε σε μια πολύ στενή φιλία και στην αρχή μιας εργασίας, που σύντομα θα νικούσε στον διαγωνισμό World Artificial Intelligence Competition for Youth (WAICY). Αν και η αρχική μας ιδέα εστίαζε στην ευκολότερη αναγνώριση του διαφορετικού ανάγλυφου που έχουν τα πλακάκια, προσπαθήσαμε να μπούμε στην θέση των ατόμων με προβλήματα όρασης και καταλήξαμε στην τωρινή μορφή της εφαρμογής. Χρειάστηκε να απορρίψουμε πολλές ιδέες και να σκεφτούμε πέρα από τα ήδη ισχύοντα στον τομέα αυτό.

Πόσο χρειάστηκε να εργαστείτε, από την αρχική σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση του project;

Όλη η διαδικασία από την αρχική ιδέα μέχρι την υλοποίησή της χρειάστηκε 5 εβδομάδες διαρκούς ενασχόλησης, είτε αυτό αφορούσε στην έρευνα, στον προγραμματισμό ή στη δημιουργία της παρουσίασης. Η χρονική πίεση ήταν αρκετά μεγάλη, δεδομένων των υποχρεώσεών μας ως μαθητριών του Λυκείου.

Ποια ήταν η μέθοδος που ακολουθήσατε στην κατανομή των καθηκόντων; Έγινε καταμερισμός εργασιών ανάμεσά σας ή συμμετείχατε όλες μαζί σε κάθε πτυχή του project;

Με σκοπό τη γρήγορη και συγχρόνως αποτελεσματική ανάπτυξη της εργασίας μας, αποφασίσαμε να κατανείμουμε τα καθήκοντά μας. Αναγνωρίζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία της καθεμίας μας, χωρίσαμε τους ρόλους μας αναλόγως, έχοντας πάντοτε μια ισορροπία. Παρ’ όλα αυτά, ήμασταν συνεχώς σε επαφή, και συζητούσαμε μεταξύ μας κάθε δυσκολία που προέκυπτε. Επομένως, παρά την κατανομή των καθηκόντων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας, συνεργαστήκαμε σε κάθε βήμα της εργασίας πετυχαίνοντας τον απώτερο στόχο μας.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την Τεχνητή Νοημοσύνη; Είναι ένας τομέας που σας γοητεύει, τόσο ώστε να ασχοληθείτε πιο συστηματικά με αυτόν, ενδεχομένως με ανώτερες σπουδές;

Είναι γεγονός πως η ανθρωπότητα διανύει μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων -μεταξύ άλλων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως μαθήτριες Λυκείου, συμμεριζόμαστε την άποψη πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του μέλλοντος, ενώ η χρήση της μπορεί να αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιηθεί σωστά. Ακόμη κι αν αποτελεί ισχυρό όπλο και όσο κι αν κεντρίζει το ενδιαφέρον μας, οφείλουμε να συνυπολογίζουμε τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κάνουμε αλόγιστη χρήση αυτής της τεχνολογίας, αλλά να αναρωτιόμαστε: «Από πού πηγάζουν οι πληροφορίες;», «Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές;», «Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αθέμιτους τρόπους;» Με σκοπό να εξαλείψουμε, όσο το δυνατόν μπορούμε, τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνθέσαμε ένα Datasheet, ένα αρχείο δηλαδή το οποίο περιγράφει το κίνητρο, τη σύνθεση, τη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών, την κατηγοριοποίηση και χρήση όλων των δεδομένων που αξιοποιήσαμε για την εκμάθηση του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης. Με την εργασία αυτή, εμβαθύναμε τις γνώσεις μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενδιαφερόμαστε ακόμα πιο πολύ για να συνεχίσουμε τις ανώτερες σπουδές μας πάνω σε αυτόν τον τομέα.

Τι σημαίνει για εσάς η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε έναν τόσο σημαντικό, διεθνή διαγωνισμό και με τόσο πολλούς συναγωνιστές;

Επειδή ακριβώς υπήρχαν τόσο πολλές συμμετοχές από χώρες όλης της υφηλίου, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν αναμέναμε την κατάκτηση των δύο αυτών βραβείων (Gold Award & AI Excellence Award), ωστόσο ήμασταν πολύ αισιόδοξες για τη δική μας εφαρμογή. Ακούγοντας τη φράση «For the Gold Award, once again, Greece takes the top prize» η περηφάνια και η συγκίνηση, όχι μόνο για αυτό που είχαμε καταφέρει, αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας, που έλαβε πρώτη φορά μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, ξεπερνούσε κάθε άλλο συναίσθημα. Μα, πάνω απ’ όλα, η νίκη μας ελπίζουμε να παροτρύνει παιδιά της ηλικίας μας να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να προσπαθήσουν να προτείνουν τη δική τους λύση -όσο απλή ή περίπλοκη κι αν φαίνεται- σε σημαντικές προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Υπήρξε κάποιο project από άλλη ομάδα, το οποίο να σας εντυπωσίασε και -με την καλή έννοια- να το «ζηλέψατε»;

Δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμα πρόσβαση στις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων, αλλά αναμένονται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μέσα στις επόμενες μέρες. Αξίζει να αναφέρουμε ωστόσο, τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του Δημοτικού που εκπροσωπούσε κι αυτή τη χώρα μας, η οποία κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση στην σχετική ηλικιακή κατηγορία και πραγματικά να αναδείξει ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο στην σημασία που μπορεί να έχει μια τεχνολογική καινοτομία. Η ομάδα διαγωνίστηκε με την εργασία της για τον εντοπισμό οδικών σημάτων.

Έχετε σκεφτεί τη συνέχεια, με μια καινούργια ιδέα ίσως, ή θα εξακολουθήσετε να ασχολείστε με την navigAld τελειοποιώντας την;

Είμαστε διατεθειμένες να εξελίξουμε την navigAId, βελτιώνοντας την χρησιμότητά της για άτομα με προβλήματα όρασης, μέσω της προσθήκης νέων χαρακτηριστικών, όπως την αναγνώριση αντικειμένων από μεγαλύτερη απόσταση και τη χρήση φωνητικών εντολών για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αντικειμένων. Ακόμη, θα θέλαμε να προσθέσουμε μια επιπλέον χρήση, που αφορά στην ευκολότερη πλοήγηση και αγορά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

