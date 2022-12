Ουκρανία: Ύποπτα πακέτα στις ουκρανικές πρεσβείες σε Ρουμανία και Δανία

Ύποπτα πακέτα έλαβαν οι πρεσβείες της Ουκρανίας στη Ρουμανία και τη Δανία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης.

«Έχουμε νέες περιπτώσεις αποστολής επικίνδυνων δεμάτων στις πρεσβείες μας: σήμερα προστέθηκαν οι πρεσβείες μας στη Ρουμανία και η πρεσβεία της Ουκρανίας στη Δανία. Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν να στέλνουν αυτά τα πακέτα, να τρομοκρατούν τις πρεσβείες μας, σας παρακαλούμε να χαλαρώσετε και να σταματήσετε να σπαταλάτε το χρόνο και τα χρήματά σας σε γραμματόσημα. Δεν θα πετύχετε τίποτα με αυτό», δήλωσε ο Κουλέμπα.

WATCH: #BNNUkraine Reports.

Two suspicious envelopes were received at the Embassy of Ukraine in Bucharest. The police and Romanian Intelligence (SRI) agents were urgently called. #Ukraine #Politics pic.twitter.com/oiRyDgCGgm

