Ουκρανία: Στην επιφάνεια λείψανα στρατιωτών των Ναζί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μετά την ανατίναξη του φράγματος

Σκελετοί που θεωρείται πως χρονολογούνται από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν κατά μήκους του Δνείπερου, στην Ουκρανία. Τα λείψανα ήρθαν στην επιφάνεια μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα.

Βίντεο που τραβήχτηκαν στην κατεχόμενη πλευρά του Δνείπερου δείχνουν κρανία διάσπαρτα στη λάσπη, ενώ ένα από αυτά διακρίνεται να φοράει κράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι ιστορικοί λένε ότι ορισμένα από τα λείψανα μπορεί να ανήκουν σε στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους στη μεγάλη μάχη που δόθηκε πριν από 80 χρόνια στο ίδιο έδαφος που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο των μαχών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η μάχη του Δνείπερου ήταν στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της αντεπίθεσης του σοβιετικού στρατού κατά του γερμανικού στρατού, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια στρατιώτες.

Στα τέλη του 1943, το επίκεντρο ήταν η Νικόπολη, στη δεξιά όχθη του ποταμού, όπου βρίσκονταν ορυχεία μεταλλικών μεταλλευμάτων, τα οποία ο Χίτλερ ήταν αποφασισμένος να κρατήσει.

Due to the dam explosion flooding, WW2 skulls are washing up in the Kherson region pic.twitter.com/wli1O8xuiK

