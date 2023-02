Ουκρανία – Ιρίνα Φίλκινα: Συγκινούν οι συγγενείς της γυναίκας-σύμβολο με τα κόκκινα νύχια – «Για μένα ο κόσμος τελείωσε»

Το έντονο χρώμα στα νύχια της ήταν αυτό που βοήθησε στην αναγνώριση του πτώματος. Η Ιρίνα Φίλκινα ήταν 52 ετών όταν σκοτώθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά τον θάνατό της, που εκτιμάται ότι ήταν στις 5 Μαρτίου, δημοσιογράφοι κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στην πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, μετά την αποχώρηση των Ρώσων εισβολέων.

Η Φίλκινα ήταν μεταξύ των νεκρών που κείτονταν δίπλα στον δρόμο και οι φωτογραφίες από το λασπωμένο της χέρι, με έντονα κόκκινα νύχια, κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο και έγιναν ισχυρό σύμβολο των δεινών των αμάχων.

A makeup artist recognized this Bucha victim’s picture by her manicure. The pictured woman, Iryna Filkina, 52, had reached out to Anastasiia Subacheva in February about makeup classes. She dreamed of becoming popular and increasing the number of her Instagram followers. pic.twitter.com/V9MqURTuRA

Iryna Filkina was killed in the first days of the war in Ukraine. Filkina was among the dead left untended on the side of the road and photographs taken of her muddy upturned hand, with bright red fingernails, became a potent symbol of civilian suffering https://t.co/RmFVia5Q0R

— Reuters (@Reuters) February 22, 2023