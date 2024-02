Ουίλιαμ – Χάρι: Όταν το γυαλί ραγίσει μπορεί να ξανακολλήσει; Βασιλικοί εμπειρογνώμονες απαντούν

Tο ταξίδι- αστραπή του «αντάρτη» των βρετανικών ανακτόρων Χάρι, όπως και όλα όσα έκανε μέσα σ΄ένα 24ωρο που παρέμεινε στα πάτρια εδάφη, αντανακλά το πόσο βαθύ είναι πλέον το χάσμα ανάμεσα στον σύζυγο της Μέγκαν Μαρκλ και τα μέλη του Μπάκιγχαμ.

Σε μία προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν τον απόηχο της 45λεπτης συνάντησης της κοκκινομάλλη Χάρι με τον πατέρα του, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παλατιού ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο, το γεγονός ότι μετέβη απρόσκλητος στη γηραιά αλβιώνα καθώς επίσης ότι δεν συνάντησε κανέναν από τα… παλιά, όχι φίλους αλλά ούτε τον ίδιο του τον αδερφό, διάδοχο του θρόνου και τη νύφη του που αναρρώνει ύστερα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα στην κοιλιακή χώρα, δείχνει ότι είναι ή ότι αισθάνεται στη χώρα του ως…ξένο σώμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βασιλική εμπειρογνώμονας, Τζένι Μποντ, ο δευτερότοκος γιος του Βρετανού βασιλιά, Χάρι, συνάντησε τον άρρωστο πατέρα του για μόλις 45 λεπτά ενώ δεν είδε τον αδερφό ούτε την νύφη του Κέιτ Μίντλετον του, κι έμεινε σε ξενοδοχείο, μαρτυρά το εχθρικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ τους.

Η Τζένι Μποντ επισημαίνει στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail»: «Ο Ουίλιαμ έδειξε χθες ότι έχει αποκηρύξει τον Χάρι, δεν θέλει να τον ξέρει και πιθανότατα δεν τρέφει γι΄αυτόν καμία συμπάθεια. Ο Χάρι απλά δεν αποτελεί μέρος της ζωής του. Αυτό το χάσμα είναι τόσο βαθύ τώρα κι αυτό φάνηκε από την παρουσία του αδερφού του στο Λονδίνο και το γεγονός ότι δεν συναντήθηκαν, γεγονός που δείχνει ότι το χάσμα είναι τόσο βαθύ που πραγματικά διερωτώμαι αν μπορεί ποτέ, μα ποτέ να διορθωθεί».

«Όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς», όπως εξηγεί από την πλευρά της, η βασιλική συντάκτρια της εφημερίδας «Daily Mail», Μορίν Κάλαχαν, ο Ουίλιαμ έχει εκμυστηρευτεί στο στενό του περιβάλλον ότι δεν υπάρχει ελπίδα συμφιλίωσης με τον μικρότερο αδερφό του.

«Για λίγα λεπτά, φάνηκε ότι η πόρτα της συμφιλίωσης μπορεί να έχει ανοίξει έστω και λίγο – ότι ο μετανοημένος Χάρι, που έχει ταρακουνηθεί από τα θλιβερά νέα, μπορεί να σκέφτηκε πιο καθαρά. Ότι ίσως ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Οουίλιαμ, παρά τις αμέτρητες προσβολές του αδερφού του προς την σύζυγό του, Κέιτ, θα ήθελε κάποιου είδους σχέση μαζί του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα έχουν χαθεί. Ο Ουίλιαμ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει ελπίδα συμφιλίωσης. Η διάγνωση του πατέρα τους δεν θα του αλλάξει άποψη. Και μόλις ο πρίγκιπας της Ουαλίας φορέσει το Στέμμα αυτό θα είναι το μέλλον του Χάρι: Πλήρης και ολοκληρωτική αποκοπή από τη βασιλική οικογένεια».

Μπορεί ο Βασιλιάς Κάρολος να συγκινήθηκε όταν έμαθε ότι ο άσωτος υιός θα τον επισκεφθεί αφότου ενημερώθηκε ότι έχει καρκίνο, ταξιδεύοντας από το Λος ΄Αντζελες έως το Λονδίνο, ωστόσο, ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων, Ρόμπερτ Τζόμπσον, υπογράμμισε στην εφημερίδα «Daily Mail»: «Η αιφνιδιαστική κίνηση του Χάρι προκάλεσε «κάποια ανησυχία με το να πάρει επάνω του το θέμα και να έρθει απρόσκλητος στο Λονδίνο». Έφθασε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης, ύστερα από 10 ώρες ταξιδιού και αμέσως κατευθύνθηκε στην οικία του βασιλιά Καρόλου. Ο μονάρχης όμως ήταν έτοιμος να μεταβεί στο αγαπημένο του εξοχικό στο Σάντριγχαμ, με το ελικόπτερο να τον περιμένει . Αλλά ο ίδιος περίμενε να δει τον γιο του Χάρι.

Κι όταν ο μικρότερος γιος του ταξίδευε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού επιστρέφοντας στην οικογένειά του στη Φλόριντα, η εικόνα της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, να χαμογελά καθώς κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι της στο Μοντεσίτο, ερχόταν σε πλήρη εικόνα με το κλίμα που επικρατούσε στο Μπάκιγχαμ», υποστηρίζει ο ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων και πρόσθεσε: «Ο βασιλιάς Κάρολος, περιμένοντας να δει τον Χάρι αφού το ταξίδι του είχε λίγες ώρες καθυστέρηση, αισθανόταν άβολα και «κλωτσούσε τα τακούνια των παπουτσιών του… Το μόνο που ήθελε εκείνη την ώρα ο μονάρχης, ήταν να μεταβεί στο Νόρφολκ» για «ειρήνη και ησυχία», όπως τόνισε ο Ρόμπερτ Τζόμπσον επικαλούμενος πηγές του Παλατιού. Παράλληλα, έσπευσε να δώσει και κάποιες συμβουλές στον «αντάρτη» των βασιλικών ανακτόρων. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει επίσης να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναλογιστεί το άγχος που προκάλεσε στον βασιλιά, κυρίως αφού πρώτα αντιμετώπισε την απώλεια του πατέρα του, πρίγκιπα Φιλίππου και εν συνεχεία μετά, φυσικά, της εκλιπούσας μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ».

