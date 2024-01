Οσκαρ 2024: Σάρωσε το «Poor Things» του Λάνθιμου – Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Η αντίστροφή μέτρηση για τα Οσκαρ 2024 έχει ήδη ξεκινήσει. Το μεσημέρι της Τρίτης (23/1), ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Ζάζι Μπιτς (Zazie Beetz) και Τζακ Κουέιντ (Jack Quaid). Στις φετινές υποψηφιότητες υπάρχουν συμμετοχές από 93 χώρες και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», σάρωσε με έντεκα υποψηφιότητες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

American Fiction

Anatomy of the Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The zone of interest

Σκηνοθεσία

Ζιστίν Τριέ, Ανατομία μιας Πτώσης

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη Ενδιαφέροντος

Α’ Ανδρικός ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Έμα Στόουν, Poor Things

Β’ Ανδρικός ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Β’ Γυναικείος ρόλος

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο σενάριο

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Διασκευασμένο σενάριο

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The zone of Interest

Διεθνής ταινία

Io capitanno- Ιταλία

Perfect days- Ιαπωνία

society of the snow -Ισπανία

Γερμανία

The zone of interest- Ηνωμένο Βασίλειο

Ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Letter to a pig

97 senses

Our uniform

War is over

Πρωτότυπη μουσική

The fire inside

I m just Ken

It never went away

What was I made for

Πρωτότυπο τραγούδι

American Fiction

Indiiana Jones

The Killers of the flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Ήχος

The creator

Maestro

Mission Impossible

Oppenheimer

The zone of Interest

Καλλιτεχνική διεύθυνση

Barbie

Napoleon

Oppenheimer

killers

Poor things

Φωτογραφία

El conte

Killers of the flower mooon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Μακιγιάζ και κομμώσεις

Maestro

Appenheimer

Golda

Poor Things

Society of the Snow

Κοστούμια

Poor Things

Barbie

