Όσκαρ 2023: Οι σταρ καλούνται να πληρώσουν 63.378 δολάρια σε φόρους για τα φετινά gift bags

Φόρους καλούνται να πληρώσουν οι σταρ του Χόλιγουντ για τις φετινές τσάντες δώρων που τους δόθηκαν στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Όσο κι αν νομίζει κανείς πως το γεγονός ότι είναι διάσημοι, τους απαλλάσσει από κάποιες υποχρεώσεις, τελικά η πραγματικότητα διαφέρει. Τουλάχιστον, όταν πρόκειται για τέτοια ποσά.

Οι τσάντες με τα δώρα δίνονται κάθε χρόνο στους υποψηφίους για Όσκαρ και ονομάζονται «Everyone Wins». Η αξία των φετινών δώρων που περιείχαν οι τσάντσες υπολογίζεται πως φτάνει τα 126.000 δολάρια κι ενώ όλοι νόμιζαν πως πρόκειται για ένα δωρεάν προνόμιο για τους υποψήφιους, η Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (IRS) το θεωρεί φορολογητέο εισόδημα.

Apparently, Oscar Nominees Will Have to Pay $63K in Taxes for Their Swag Gift Bags

