Oρκωμοσία Μπάιντεν: Για απειλή βόμβας εκκενώνεται το Ανώτατο Δικαστήριο

Eπειτα από απειλή για βόμβα το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ εκκενώνεται, όπως επιβεβαιώνει ένας αξιωματούχος. Ρεπόρτερ του CNN επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αυξημένη παρουσία της Εθνικής Φρουράς τα τελευταία λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου βρίσκεται απέναντι από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί. Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εκκένωση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο το κτίριο δεν έχει εκκενωθεί.

BREAKING: US Supreme Court being evacuated due to possible bomb threat pic.twitter.com/zEuNuGTcDs

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 20, 2021