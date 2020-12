Οργή και επεισόδια στην Αλβανία για τον θάνατο 25χρονου από αστυνομικό – Εκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, μετά τη δολοφονία ενός 25χρονου από αστυνομικό.

Ο 25χρονος Klodian Rasha δολοφονήθηκε από αστυνομικό το βράδυ της Τρίτης, στη γειτονιά Lapraka των Τιράνων. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός προσπάθησε «να ξεφύγει, δείχνοντας ένα σκληρό αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο προς τον αστυνομικό». Η αστυνομία σημειώνει, επίσης, ότι μετά από έρευνα στη γύρω περιοχή εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο που φέρεται να ανήκε στον Rasha. Ωστόσο, μερικές ώρες αργότερα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) δημοσίευσε ανακοίνωση, ανατρέποντας τα όσα ανέφερε η αστυνομία.

Το πυροβόλο όπλο που εμφανίστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από την αστυνομία «βρέθηκε σε ένα από τα σοκάκια που περνούσε ο νεαρός, όταν τον κυνηγούσε η αστυνομία». Επιπλέον, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σημειώνει ότι ο αξιωματικός Ν.Η., που δεν μπορούσε να πιάσει και να μπλοκάρει τον Rasha, «άνοιξε πυρ με το πυροβόλο όπλο του προς την κατεύθυνσή του».

Ο αξιωματικός συνελήφθη μετά τον θάνατο του Rasha και κατηγορείται για ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε πέρα ​​από τα απαραίτητα όρια αυτοάμυνας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Sandër Lleshaj, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.

Φωτογραφίες: Επεισόδια μετά τη δολοφονία του 25χρονου στα Τίρανα

Η δολοφονία του 25χρονου προκάλεσε οργή στα Τίρανα και το βράδυ της Τετάρτης εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του ΥΠΕΣ. Αψηφώντας την απαγόρευση της κυβέρνησης για δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων λόγω πανδημίας, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία του 25χρονου από αστυνομικά πυρά.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών και οι δρόμοι θύμιζαν πεδίο μάχης. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς την αστυνομία, το υπουργείο Εσωτερικών, το δημαρχείο των Τιράνων και άλλα κύρια κυβερνητικά κτίρια. Οπως μεταδίδει το AP, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, εννέα αστυνομικοί, ένας διαδηλωτής και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκαν.

