On line Πανθεσσαλικό τουρνουά ράπιντ διοργανώνει η Ακαδημία Σκακιστών Βόλου

Μπορεί να έχει σταματήσει η αθλητική δραστηριότητα στη χώρα, αλλά το σκάκι έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μπορεί να παιχθεί και μέσω διαδικτύου, οπότε η Ακαδημία Σκακιστών Βόλου διοργανώνει το «1ο Πανθεσσαλικό ατομικό on line Κύπελλο ράπιντ 2020» στο lichess.org.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι αγώνες θα ξεκινήσουν σήμερα Σάββατο 21/3 μετά και την συμπλήρωση ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Θεσσαλοί παίκτες και παίκτριες οι οποίοι δεν έχουν βεβαρημένο ιστορικό cheating και επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά – σε περίπτωση που είναι ανήλικοι οι γονείς τους.

Η μορφή θα είναι knock out με ματς διπλών αγώνων μεταξύ των παικτών. Οι κληρώσεις θα γίνονται από ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής knock – out και τα ζευγάρια θα ανακοινώνονται τόσο στην σελίδα του συλλόγου στο facebook όπως και στην ιστοσελίδα του, vchessacademy.gr .

Οι παίκτες είναι επιφορτισμένοι ώστε να κανονίσουν τα μεταξύ τους παιχνίδια, σε καθημερινή βάση, μέσω πρόκλησης στο lichess.org. H επικοινωνία μπορεί να γίνεται μέσω του chat στο lichess.org είτε προσωπικά με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Τα ζευγάρια τις επόμενης ημέρας θα ανακοινώνονται κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα ενώ θα αποστέλλονται και μέσω email.

Περίπτωση Ισοβαθμίας: Εφ’ όσον το σκορ αναδειχθεί ισόπαλο με 1-1 οι παίκτες συνεχίζουν με ματς παρτίδων 5′ + 3» και εφόσον και πάλι αναδειχθεί ισοπαλία διεξάγεται ματς 3′ + 2″ με τον παίκτη ο οποίος θα σημειώσει την πρώτη νίκη να αναδεικνύεται ο τελικός νικητής – το χρώμα θα καθοριστεί αυτόματα με τυχαιότητα από το lichess.

Ο νικητής είναι υπεύθυνος να μεταφέρει το αποτέλεσμα στην εν δυνάμει φόρμα ή στον υπεύθυνο Λαγάρα Στέλιο (VolosChessAcademy – στο lichess)

Η συμμετοχή όλων είναι καλή τη πίστη πως αξιοποιείται το online σκάκι χωρίς υποβοήθηση (cheating) είτε μέσω σκακιστικής μηχανής είτε μέσω τρίτου προσώπου. Απαγορεύεται αυστηρά λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή υποβοήθησης και παίκτης ο οποίος θα βεβαιωθεί να κλέβει, θα καταχωρείτε στην βάση δεδομένων και θα του απαγορεύεται μελλοντικά να συμμετάσχει. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην προκήρυξη, υπεύθυνη είναι η διοργανώτρια ομάδα Ακαδημία Σκακιστών Βόλου.