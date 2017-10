Ομάδες Περιπάτου από την “ΆΡΣΙΣ” για την αυτονόμηση των νεαρών προσφύγων στην τοπική κοινωνία του Βόλου

Με στόχο την ομαλή ένταξη των νεαρών προσφύγων ή αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνία και την αυτονόμησή τους, η ΆΡΣΙΣ μέσω της «ομάδας Περιπάτου» προσπαθεί να γνωρίσουν οι νεαροί τις σημαντικές περιοχές του Βόλου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου αναφέρει πως η ομάδα περιπάτου επιδιώκει τη γνωριμία των νέων με τις σημαντικότερες περιοχές του Βόλου, ώστε να είναι ικανοί να κινηθούν με ευκολία στην πόλη, αξιοποιώντας παράλληλα με ορθό τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες της κάθε περιοχής. Με αυτό τον τρόπο οι νέοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική κουλτούρα και την τοπική παράδοση.

Η αξιοποίηση των υπηρεσιών του δήμου Βόλου αποτελεί βασικό μέλημα στην αυτονόμηση των νέων, καθώς, με αυτό τον τρόπο, θα είναι ικανοί να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας και την χρησιμότητα της κάθε υπηρεσίας και τη διαδικασία που απαιτείται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην ομάδα περιπάτου, αφού οι νέοι ενημερώνονται για την ιστορία της κάθε περιοχής, πραγματοποιείται αναλυτική εξήγηση σχετικά με τις υπηρεσίες του δήμου Βόλου, ώστε οι νέοι να έχουν την δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν ορθά.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασική επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των παιδιών που, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα αποτελούν τον πιο αδύναμο, ευαίσθητο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούν ενήλικες αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας 18 έως 21 ετών στα πλαίσια του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/003) που υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.