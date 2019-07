Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Ρουμανία

Επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, υποψήφιους διδάκτορες και απόφοιτους του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ISATT19 (19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching) που πραγματοποιήθηκε στο «Lucian Blaga» University of Sibiu, στη Ρουμανία, 1-5 Ιουλίου 2019, με θέμα: «Education beyond the crisis: new skills, children’s rights and teaching contexts».

Η καθηγήτρια Σταυρούλα Καλδή, η κ. Μαρία Χατζή, μέλος ΕΔΙΠ, οι κ.κ. Αλεξάνδρα Σταυριανουδάκη και Βασιλική Τζίκα, υποψήφιες διδάκτορες, η κ. Παναγιώτα Διαμαντή, απόφοιτη του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και η κ. Παυλίνα Λουίζου, απόφοιτη του ΠΤΔΕ συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο ISATT19 με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, καθώς και τη διοργάνωση συμποσίων με θεματικές που άπτονται της σύγχρονης διδακτικής και παιδαγωγικής. Συμμετοχή χωρίς φυσική παρουσία είχαν και μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ, ήτοι ο καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης, ο αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Χανιωτάκης, ο αναπληρωτής καθηγητής Αντώνιος Σμυρναίος, η επίκουρη καθηγήτρια Ευγενία Βασιλάκη.

Ειδικότερα στο συνέδριο παρουσιάστηκαν θέματα συνεργατικών πρακτικών στην εκπαίδευση με εφαρμογές στην επαγγελματική συνεργασία των εκπαιδευτικών και τη συνεργατική μαθητική δράση καθώς και θέματα που αφορούν τις κατ’ οίκον μαθητικές εργασίες, την ενεργητική μαθητική συμμετοχή στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και τις διαβίου μάθησης δεξιότητες σε προπτυχιακούς φοιτητές. Ανάμεσα σε αυτές τις εισηγήσεις δύο (η μία ανήκει στην κ. Βασιλική Τζίκα και η άλλη στην κ. Αλεξάνδρα Σταυριανουδάκη) επιλέχθηκαν για να δημοσιευτούν σε διεθνή συλλογικό τόμο του εκδοτικού οίκου Sense Publishing. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 15 εισηγήσεις επιλέχθηκαν για αντίστοιχη δημοσίευση από όλες τις εισηγήσεις στο συνέδριο.

Επιπλέον, η κ. Σταυρούλα Καλδή συμμετείχε με τη συνεργασία επιστημόνων της αλλοδαπής από Ρωσία, Ισπανία, Καναδά, Γερμανία, Τουρκία, Ναμίμπια, Πακιστάν και Ιταλία (Professor Roza Valeeva, KFU, Russia, Assistant Professor Junajo Mena, University of Salamanca, Spain, Assistant Professor Snezana Ratkovic, Brock University, Canada, Professor Feyza Doyran, Turkey, Professor Sylvia Esser, Germany, Professor Christiana Deliewen Afrikaner, Namibia) σε συμπόσια εκ των οποίων ένα – το οποίο αφορούσε την εκπαίδευση προσφύγων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες διακρίθηκε για δημοσίευση σε συλλογικό τόμο. Στο εν λόγω συνέδριο ακόμη επικυρώθηκε η υποψηφιότητα της καθηγήτριας Σταυρούλας Καλδή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό ISATT (http://www.isatt2019.org).