Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας συνελήφθη για τον θάνατο της συζύγου του – Κατηγορείται πως την χτύπησε με το αυτοκίνητο

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας Ρόαν Ντένις κατηγορείται από την αστυνομία ότι προκάλεσε το θάνατο της συζύγου του, χτυπώντας την με το αυτοκίνητο το Σάββατο. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η 32χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και πέθανε στο νοσοκομείο της Αδελαΐδας.

Τον Μάρτιο η δίκη

Σε ανακοίνωση προστίθεται ότι ένας άνδρας, 33 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για πρόκληση θανάτου με επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και έκθεση σε κίνδυνο της ζωής.

Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τον Μάρτιο που θα γίνει η δίκη. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ότι ο άνδρας είναι ο γνωστός πρωταθλητής της ποδηλασίας και η γυναίκα είναι η σύζυγός του, Μελίσα Χόσκινς.

BREAKING: World champion cyclist Rohan Dennis has been arrested accused of killing his own wife. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/xp05AMAMBs

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) December 31, 2023