Ολοκληρώθηκε το πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών- First Aid At Work & AED υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης EMP Medic First Aid που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, από την Εκπαιδευτική Ομάδα Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Η ΕΟΔ Μαγνησίας, συγχαίρει όλους όσους διέθεσαν όπως αναφέρει σε ανακοίνωση “ένα Σ/Κ από τον ελεύθερο χρόνο τους ώστε να εκπαιδευτούν σωστά και να είναι σε θέση να σώσουν μία ανθρώπινη ζωή αν ποτέ χρειαστεί”.