Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Θερινό Σχολείο για φοιτητές κινεζικών πανεπιστημίων στο Π.Θ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Θερινό Σχολείο που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο ‘Experience and Practice of Ιnfrastructure Investment and Μanagement in the Belt & Road Countries’ για φοιτητές Κινεζικών πανεπιστημίων. Στο Θερινό Σχολείο που είχε διάρκεια από τις 19 έως και τις 26 Ιουνίου, συμμετείχαν φοιτητές/τριες και καθηγητές των πανεπιστημίων Central University of Finance and Economics, Hong Kong Polytechnic University και του Mingxi Charity Foundation Association. Οι συμμετέχοντες με επικεφαλής τους Καθηγητές Prof. Geoffrey Qipping Shen του Πανεπιστημίου Hong Kong PolyU, Prof. Junhua Chen, Assoc. Prof. Hao Wang, και Assoc. Prof. Gao Boyang του Πανεπιστημίου Central University of Finance & Economics, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας, να παρακολουθήσουν διαλέξεις από καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και να παρουσιάσουν εργασίες τους στο Διεθνές Συνέδριο Changing Cities ‘Spatial, Design, Landscape and socioeconomic dimensions’ στα Χανιά της Κρήτης.

Αναλυτικότερα οι φοιτητές με τους συνοδούς τους αφού επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης, επέστρεψαν στο Βόλο, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Ζήσης Μαμούρης, η Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου και ο πρώην Πρύτανης και Πρόεδρος του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Γεώργιος Πετράκος.

Στη συνέχεια οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να παρακολουθήσουν διάλεξη από τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αδαμάκη Κώνσταντίνο, στο χώρο του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Ν & Σ Τσαλαπάτα, με θέμα ‘Σύγχρονη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης του Βόλου’.

Τις επόμενες μέρες οι φοιτητές με τους συνοδούς τους παρακολούθησαν διαλέξεις από τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Παντελή Σκάγιαννη και Νικόλαο Ηλιού, και τον κύριο Δημήτριο Κωνσταντακόπουλο, Διευθυντή Επενδύσεων και Παραχωρήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. στους χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Βόλο οι φοιτητές επισκέφθηκαν την Μακρινίτσα και την Πορταριά όπου παρακολούθησαν διάλεξη με θέμα την Πηλιορείτικη Αρχιτεκτονική από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δημήτριο Φιλιππιτζή και πραγματοποίησαν σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα.

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου από 19 έως 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά της Κρήτης, όπου οι φοιτητές με τους συνοδούς καθηγητές συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο Changing Cities ‘Spatial, Design, Landscape and socioeconomic dimensions’. Εκεί παρακολούθησαν διαλέξεις αλλά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και οι ίδιοι παρουσιάζοντας τη δουλειά τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 23 Ιουνίου με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στους συμμετέχοντες από τον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθ. Γεώργιο Πετράκο και με την επισφράγιση μιας άψογης συνεργασίας με τα τρία πανεπιστήμια της Κίνας ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι.