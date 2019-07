Ολοκληρώνεται το νέο κτίριο των ηλεκτρολόγων μηχανικών

Η σύνδεση με τον υποσταθμό της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των χώρων έχει απομείνει ουσιαστικά, προκειμένου να λειτουργήσει το νέο κτίριο στο Πεδίον Άρεως, επί της οδού Σέκερη, όπου θα στεγαστεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να δημιουργηθεί έτσι ένα ολοκληρωμένο κάμπους με τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ο αντιπρύτανης οικονομικών, προγραμματισμού και έρευνας κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης τόνισε πως «έχουμε παραλάβει από τη ΔΕΗ την πρόταση για τη μελέτη που χρειάζεται να γίνει, καθώς και το κόστος που πρέπει να πληρώσουμε, ώστε το κτίριο να συνδεθεί με το ρεύμα. Η δημιουργία του υποσταθμού με το οποίο θα συνδέεται το κτίριο για την παροχή ηλεκτροδότησης είναι μία από τις ελάχιστες εργασίες που απομένουν, ώστε το κτίριο να παραδοθεί στους φοιτητές και τους καθηγητές. Μετά από αυτή τη σύνδεση θα περάσουμε και τα δίκτυα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «από την άποψη των κτιριακών εργασιών το κτίριο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μέσα στην ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα μπορούν να διεξάγονται εκεί μαθήματα».

Το νέο κτίριο των ηλεκτρολόγων θα προσφέρει μια μόνιμη στέγη στους φοιτητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στην πόλη για να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα, αν προστεθούν και οι μεταπτυχιακοί, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων στεγάζεται αυτή την περίοδο σε τρία διαφορετικά κτίρια, ένα επί της οδού Αγίου Νικολάου, στην πολυκατοικία από την πίσω πλευρά του μητροπολιτικού ναού, ένα επί της οδού Ιάσονος καθώς και στο παραλιακό συγκρότημα Παπαστράτου.

Μάλιστα η προοπτική της μεταστέγασης των ηλεκτρολόγων από το κτίριο επί της οδού Νικολάου, θα προσφέρει τη δυνατότητα της στέγασης εκεί των δύο νέων τμημάτων της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών που δημιουργήθηκαν στον Βόλο και θα λειτουργούν από Σεπτέμβριο.

Θερινό εργαστήρι Πηλίου

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) στη Μακρινίτσα, Πηλίου, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου.

Το Pelion Summer Lab είναι διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και στοχεύει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού. Συμμετέχουν φέτος προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και από πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Leicester στην Αγγλία, Carleton University και University of Toronto στον Καναδά και University of Duisburg-Essen στη Γερμανία).

Η φετινή θεματική έχει τίτλο Data & Power και αφορά στο κρίσιμο ζήτημα του πως διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και «εξόρυξη» δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και σε ειδικές περιπτώσεις τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες σε επιστημονικά πεδία όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Φιλοσοφία, οι Σπουδές Φύλου, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Λογοτεχνία και οι Σπουδές των Νέων Μέσων, καθώς επίσης και σε καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτισμικών έργων. Αναμένεται να συμμετέχουν μέχρι 20 φοιτήτριες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.