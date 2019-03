Ολοκληρώνεται σήμερα το αφιέρωμα στο 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Συνεχίζεται το διήμερο αφιέρωμα στο 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα 9.00 μ.μ., από την Κινηματογραφική Κοινότητα Ν. Ιωνίας του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ. Οι προβολές γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εδώ και δεκαεπτά πλέον χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, εντάσσονται σ’ ένα «μακρύ ταξίδι» επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το «μικρό».

Πρόγραμμα 2ης ημέρας: Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν, The silence of the dying fish, Μυθοπλασία / Fiction, 19’, 2018, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νοτιoανατολικής Ευρώπης (Διεθνές Τμήμα), Ειδικό Βραβείο. Τέταρτος τοίχος, Fourth wall, Ντοκιμαντέρ / Documentary, 10’, 2018, Ειδικό Βραβείο Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. Ave Eva, Μυθοπλασία / Fiction, 13’, 2018, Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου στον Adriano Mantova. Άρια, Aria, Έλληνες του Κόσμου / Greeks of the World, Μυθοπλασία / Fiction, 14’, 2017, Τιμητική Διάκριση Μοντάζ. Πολυέλαιος, Chandelier, Σπουδαστική Ταινία / Student Film, Μυθοπλασία / Fiction, 10’, 2018, Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας. Μόλλυ 6 με 8, Molly 6 to 8, Μυθοπλασία / Fiction, 18’, 2018, Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Σοφία Κόκκαλη, Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Νάρκη, Torpor, Μυθοπλασία / Fiction, 22’, 2018, Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης», Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών GSC στον Γιάννη Σίμο. Quidnunc, Έλληνες του Κόσμου / Greeks of the World, Μυθοπλασία / Fiction, 26΄, 2017, Εύφημος Μνεία. Έκτορας Μαλό – Η τελευταία μέρα της χρονιάς, Hector Malot – The last day of the year, Μυθοπλασία / Fiction, 25’, 2018, Αργυρός Διόνυσος.