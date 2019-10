Ολλανδία: Το τέλος του Κόσμου περίμενε οικογένεια, αποκλεισμένη για 9 χρόνια

Τη δική του αίρεση για το τέλος του Κόσμου ήθελε να δημιουργήσει ο 67χρονος που κρατούσε για 9 χρόνια την οικογένειά του αποκλεισμένη σε μία φάρμα στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας της οικογένειας ήταν πρώην μέλος της Αίρεσης του Φεγγαριού και μετά τη διάλυσή της – πέθανε ο ιδρυτής της, Σαν Μαϊγιούνγκ Μουν – ξεκίνησε να δημιουργήσει τη δική του σέχτα.

Ο Gerrit-Jan van Dorsten, πατέρας της αποκλεισμένης οικογένειας στο Ruinerwold, συνελήφθη, όπως και ο 57χρονος φίλος του που τους είχε παραχωρήσει την απομονωμένη κατοικία.

Έπειτα από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, η ολλανδική αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον «πατέρα» της οικογένειας που, όπως λέγεται, ζούσε αποκομμένη για μια δεκαετία σε φάρμα.

«Πιστεύουμε ότι οι έξι άνθρωποι που εμπλέκονται δεν διέμεναν στο σπίτι με τη θέλησή τους. Ερευνάμε αν εμπλέκεται κάποια αίρεση που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση» επισημαίνεται σε ανακοίνωση των αρχών.

Family found living in cellar for 9 years 'waiting for end of time' #Ruinerwold pic.twitter.com/S5Seaz9Dyh

— Ruptly (@Ruptly) October 16, 2019