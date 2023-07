Ολλανδία: Μια νεκρή από τη σπάνια θερινή καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έως 145 χλμ/ώρα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη σπάνια θερινή καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έως 145 χλμ/ώρα που έπληξε σήμερα την Ολλανδία, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις μεταφορές.

Μια γυναίκα 51 ετών πέθανε στο Χάαρλεμ όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Hmm, it’s raining up at our office in Amsterdam #storm #CodeRood #NLalert #windstoten pic.twitter.com/NbZBoUTfkC

Στο Άμστερνταμ, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω της πτώσης δέντρων, που προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αυτοκίνητα και πλωτά σπίτια κατά μήκος των καναλιών της πόλης.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για καταιγίδα για μεγάλο τμήμα της χώρας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Οι κάτοικοι στην επαρχία της Βόρειας Ολλανδίας, που περιλαμβάνει το Άμστερνταμ, έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, με τις αρχές να τους προειδοποιούν να παραμείνουν κατ’ οίκον και να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή τους.

Around Amsterdam, all the highways are closed with tree branches or accidents. Dont leave the home 🌪️ #storm #Amsterdam #CodeRood #Poly pic.twitter.com/W6caaUarAb

— Alice (@sayuriii_) July 5, 2023