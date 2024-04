Ολλανδία: 28χρονη θέλει να υποβληθεί σε ευθανασία τον Μάιο – Τι λέει για την απόφασή της

Μια 28χρονη γυναίκα από την Ολλανδία αποφάσισε να υποβληθεί σε ευθανασία τον επόμενο μήνα εξαιτίας των σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, κάνουν τη ζωή της αφόρητη.

Η Zoraya ter Beek μίλησε στο «The Free Press» για την αμφιλεγόμενη απόφασή της, ωστόσο η ίδια επέκρινε αργότερα το μέσο για τον δημοσιογραφικό χειρισμό της υπόθεσής της, κατηγορώντας μάλιστα την αρθρογράφο ότι παρέλειψε μέρος των δηλώσεών της και παραποίησε την αλήθεια. Στη χθεσινή ανάρτησή της η κοπέλα ανακοινώνει ότι πρόκειται να κλείσει νωρίτερα τον λογαριασμό της στο Twitter απ’ ό,τι υπολόγιζε εξαιτίας των μηνυμάτων άγνοιας και μίσους που λαμβάνει μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι ο Απρίλιος θα είναι ο τελευταίος μήνας της ζωής της εάν όλα πάνε καλά με τα σχέδιά της. «Ήταν τιμή μου να παρέχω γνώσεις σε ανθρώπους που ήταν ανοιχτοί στο να μάθουν κάτι», έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το The Free Press, η Zoraya ter Beek, που ζει σε μια μικρή πόλη της Ολλανδίας κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, ονειρευόταν κάποτε να γίνει ψυχολόγος. Ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να τελειώσει το σχολείο ούτε να ξεκινήσει μια καριέρα, αφού η κατάθλιψη που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια, σε συνδυασμό με τον αυτισμό και άλλα προβλήματα, σαμπόταραν το κάθε της βήμα. «Πλέον έχει κουραστεί να ζει, παρότι η ίδια λέει ότι είναι ερωτευμένη με το αγόρι της, έναν 40χρονο προγραμματιστή, και ζει σε ένα όμορφο σπίτι με τις δύο γάτες της» αναφέρει η αρθρογράφος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να πεθάνει όταν ο ψυχίατρός της της είπε ότι δεν μπορεί να κάτι τίποτα επιπλέον για να τη βοηθήσει, αφού είχαν ήδη δοκιμάσει τα πάντα, και ότι τα πράγματα «δεν θα γίνονταν ποτέ καλύτερα για εκείνη». Τότε ήταν που πήρε την απόφασή της. «Ήξερα πάντα ότι αν δεν καλυτέρευε η κατάσταση, δεν θα άντεχα να το κάνω άλλο αυτό».

Η κοπέλα μίλησε στο μέσο για το τατουάζ που έχει στο αριστερό της χέρι, το οποίο είναι η δική της εκδοχή για το «δέντρο της ζωής». «Αν και συνήθως αυτό το δέντρο συμβολίζει την εξέλιξη και το νέο ξεκίνημα, το δικό μου δέντρο είναι το αντίθετο. Χάνει τα φύλλα του, πεθαίνει. Και μετά τον θάνατό του, το πουλί πετάει μακριά. Δεν το βλέπω ως την ψυχή που φεύγει, αλλά περισσότερο σαν τη δική μου απελευθέρωση από τη ζωή».

Η «απελευθέρωση», όπως η ίδια ονομάζει τον θάνατο, θα έρθει στο σπίτι της, παρουσία της γιατρού που θα τη βοηθήσει. Η 28χρονη θέλει να συμβεί στον καναπέ της, χωρίς μουσική. Η Zoraya ter Beek περιέγραψε πώς θα γίνει η διαδικασία με μηνύματά της στο TFP. «Η γιατρός δεν βιάζεται καθόλου. Δεν μπαίνει μέσα και σου λέει “ξαπλώστε παρακαλώ!”. Τις περισσότερες φορές προηγείται ένα φλιτζάνι καφέ για να ηρεμήσουν τα νεύρα και να δημιουργηθεί μια γαλήνια ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια θα με ρωτήσει αν είμαι έτοιμη. Θα πάω στη θέση μου στον καναπέ. Θα με ρωτήσει και πάλι αν είμαι σίγουρη, και μετά θα ξεκινήσει τη διαδικασία και θα μου ευχηθεί καλό ταξίδι. Ή, στην περίπτωσή μου, καλόν ύπνο, γιατί σιχαίνομαι τη φράση “Καλό ταξίδι”. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η γιατρός θα χορηγήσει στην ter Beek ένα ηρεμιστικό, και έπειτα μια ουσία που θα σταματήσει την καρδιά της. Αφού φύγεi από τη ζωή, μια ειδική επιτροπή θα εξετάσει τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό της, επαληθεύοντας ότι η γιατρός τήρησε τα απαιτούμενα στάνταρ και η ολλανδική κυβέρνηση θα ανακηρύξει (στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων) νόμιμο τον τερματισμό της ζωής της.

Zoraya ter Beek is one of a growing number of people across the West choosing to end their lives rather than live in pain. Pain that in many cases can be treated.

