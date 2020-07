Ολίβια ντε Χάβιλαντ: Πέθανε η διάσημη ηθοποιός σε ηλικία 104 χρόνων

Ολίβια ντε Χάβιλαντ (Olivia Mary de Havilland) γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1916, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, από Βρετανούς γονείς. Η αδελφή της, Joan, που αργότερα έγινε διάσημη ως Joan Fontaine, γεννήθηκε τον επόμενο χρόνο. Ο σκηνοθέτης Μαξ Ράινχαρντ εντόπισε το ταλέντο της παρακολουθώντας την να παίζει σε σχολική θεατρική παράσταση στο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ. Την έπεισε να στραφεί στην ηθοποιία και το 1935 η ντε Χάβιλαντ ήταν πρωταγωνίστρια στην ομώνυμη ταινία!

Την ίδια χρονιά νυμφεύεται τον διάσημο ηθοποιό Ερολ Φλιν. Το 1939 η ντε Χάβιλαντ ερμήνευσε τον ρόλο της Μέλανι Χάμιλτον στο θρυλικό «Όσα παίρνει ο Άνεμος», από όπου απέσπασε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στην 2η υποψηφιότητά της για Όσκαρ, Α’ γυναικείου ρόλου αυτή τη φορά, έχασε το χρυσό αγαλματάκι από την αδελφή της, Τζόαν Φοντέν. Οι σχέσεις μεταξύ της Ολίβια και της μικρότερης αδελφής δεν ήταν ποτέ αγαστές και επιδεινώθηκαν το 1941, όταν και οι δύο προτάθηκαν για το Όσκαρ. Η αμοιβαία δυσαρέσκεια και η ζήλια τους κλιμακώθηκαν μετά τη νίκη της Φοντέν για το «Suspicion» (1941). Παρά το γεγονός ότι η ντε Χάβιλαντ κέρδισε δύο Όσκαρ, ποτέ δεν ξαναμίλησε με την αδελφή της! Η Τζόαν Φοντέν είχε γράψει στο απομνημονεύματά της, ότι η αδερφή της ήταν σωματικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά κακοποιημένη όταν ήταν μικρή. Υπάρχει η εμβληματική φωτογραφία της Τζόαν με το χέρι της να απλώνεται για να συγχαρεί την Ολίβια στα παρασκήνια μετά την κατάκτηση του Όσκαρ το 1950 και την Ολίβια να την αγνοεί. Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος της ζωής, η Φοντέν έδωσε μια συνέντευξη στην οποία αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς που την ήθελαν ξένη με την αδερφή της.

Όσκαρ και ταινίες

Το 1946 η Ολίβια ντε Χάβιλαντ κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο της Ακαδημίας κινηματογράφου για τον Α’ γυναικείο ρόλο, με την ερμηνεία της στην ταινία «Δωσ’ μου πίσω το παιδί μου» (To Each His Own) και το δεύτερο αγαλματάκι το κέρδισε το 1950 για την ταινία «Η Κληρονόμος» (The Heiress), επίσης Α’ γυναικείου ρόλου. Κάποιες από τις διάσημες ταινίες της ήταν: Η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας, Περιπέτεια του μεσονυχτίου, Ο λάκκος με τα φίδια, Όχι σαν ξένος, Ένα φως στο σκοτάδι, Το μυστικό της Σάρλοτ, Κραυγή τα μεσάνυχτα, Τζάμπο τζετ στο τρίγωνο του διαβόλου, Το σμήνος και φυσικά το Όσα Παίρνει ο Ανεμος.

Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ πέθανε στο Παρίσι, όπου ζούσε τις τελευταίες δεκαετίες.

Πηγή: Έθνος