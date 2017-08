Όλη η αλήθεια για τον ιθαγενή με το smartphone σε πίνακα του 1937

Τον γύρο του κόσμου κάνει εδώ και λίγες μέρες το έργο ζωγραφικής «Mr. Pynchon and the Settling of Springfield» του Ουμπέρτο Ρομάνο, του 1937, το οποίο απεικονίζει τον ιδρυτή του Σπρίνγκφιλντ στη Μασαχουσέτη, να περιβάλλεται από αυτόχθονες Αμερικανούς μετά την άφιξη στη γη των ΗΠΑ.

Ο William Pynchon, γεννημένος το 1590, ήταν ένας Άγγλος αποικιοκράτης και έμπορος γουναρικών ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτής του Σπρίνγκφιλντ στη Μασαχουσέτη.

Ένας άνδρας με φτερά στα μαλλιά κάθεται σε ένα λουτρό γεμάτο κανάτες. Στο ένα του χέρι κρατά ένα περίεργο αντικείμενο και στο άλλο κάτι που μοιάζει με… smartphone και φαίνεται σαν να αγγίζει την οθόνη με τον αντίχειρά του.

Το μυστήριο… έλυσε ο ιστορικός Ντάνιελ Κράουν. Όπως δήλωσε στην Sun, θεωρεί ότι το αντικείμενο που κρατά ο ιθαγενής είναι απλώς ένας καθρέφτης, που έγινε σύμβολο της αποκιακής Αμερικής το 17ο αιώνα, οπότε και χρησιμοποιείτο ευρέως.

Ο πίνακας «Pynchon and the Settling of Springfiel» απεικονίζει ιθαγενείς να κοιτούν με δέος τα υπάρχοντα του Pynchon, από τα οποία το ένα ήταν ένα μικρό κομμάτι γυαλί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα