Οικονόμου για τεστ κορωνοϊού: Η Ελλάδα στους «πρωταθλητές» στην Ευρώπη – Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Στοιχεία για τον αριθμό των τεστ κορωνοϊού, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στους πρωταθλητές στην Ευρώπη» στους ελέγχους παρέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επιτιθέμενος σε όσους «εξακολουθούν να επιδίδονται σε πολιτική κερδοσκοπία, με ανεφάρμοστες κορώνες και με ύβρεις».

«Όσοι αερολογούν και ανευθυνολογούν προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινωνία με καταιγισμό κραυγών και ύβρεων ώστε να κρύψουν την ανεπάρκειά τους. Αλλά τα γεγονότα είναι ο καλύτερος φίλος της αλήθειας» ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αλήθεια για τα τεστ είναι η ακόλουθη:

«Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης σε τεστ.

• Από 1/5/2020 – 30/12/2021 μόνον από τον ΕΟΔΥ έχουν πραγματοποιηθεί δωρεάν 8.759.556 διαγνωστικά τεστ, από τα οποία 7.642.167 rapid και 1.112.389 pcr. Σε αυτά φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκατομμύρια διαγωστικά τεστ που έχουν γίνει δωρεάν από το ΕΣΥ.

• Η χώρα μας βρίσκεται στην 4η θέση της ΕΕ με τα περισσότερα rapid και pcr τεστ

• Από τον Απρίλιο έως και 30/12/2021 δόθηκαν δωρεάν 86.403.820 self test σε 7.669.956 πολίτες

• Χάρη στα self test εντοπίστηκαν 1 στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, δηλαδή 247.464 κρούσματα σε σύνολο 1.170.293.

• Για την διενέργεια δωρεάν τεστ (self ,rapid, pcr) έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 εκ ευρώ»

Ο χθεσινός πίνακας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τον αριθμό των τεστ

«Αυτή είναι η μόνη αλήθεια για τους ελέγχους, η αλήθεια των αριθμών και των γεγονότων.

«Σε μια δύσκολη καμπή της πανδημίας παγκοσμίως, ορισμένοι εξακολουθούν να επιδίδονται σε πολιτική κερδοσκοπία, με ανεφάρμοστες κορώνες και με ύβρεις, που δεν έχουν καμιά σχέση με τα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση είναι εδώ, δίπλα στην κοινωνία, με σχέδιο, με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια, απολύτως προσηλωμένοι στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της ομαλότητας του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεν είναι μόνον πολιτική» κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή:protothema