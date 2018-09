Οικολογικός πλοηγός μετακίνησης στα Τρίκαλα

Μια ακόμη σημαντική δράση στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας υλοποιείται στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικκαίων ενσωμάτωσε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018, την παρουσίαση του Οικολογικού Πλοηγού Μετακίνησης. Με διακριτικό τίτλο Green Your Move (σε ελεύθερη μετάφραση, «κάνε πράσινη τη μετακίνησή σου»), πρόκειται για ανάπτυξη ενός πλοηγού μετακίνησης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ο οποίος θα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα γίνεται με έναν «πλοηγό μετακίνησης» που, έχοντας ήδη στα δεδομένα του όλα τα δίκτυα των δημόσιων μέσων μεταφοράς «προτείνει» την πιο γρήγορη διαδρομή στον πολίτη. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει, είτε την πεζή μετακίνηση είτε την κίνηση με λεωφορείο είτε τον συνδυασμό τους.

Ετσι, πλέον οι διαδρομές θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, εφόσον για κάθε διαφορετικό σενάριο θα υπολογίζονται με αλγορίθμους οι αντίστοιχες εκπομπές αερίων. Και αυτό όλο το σύστημα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού του καθενός. Μέσω της ιστοσελίδας http://www.greenyourmove.eu επιλέγει κάποιος τη διαδρομή που επιθυμεί, όπως ενδεικτικά στη φωτό, και το σύστημα του δείχνει, όχι μόνο τα υπαρκτά λεωφορεία ή τη διαδρομή πεζή, αλλά και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κάθε φορά. Μάλιστα, όσο αυξάνεται η εκπομπή CO2, τόσο κοκκινίζει ο σχετικός πίνακας

Αυτή η πρωτότυπη δράση υπέρ του περιβάλλοντος παρουσιάζεται την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων. Την ίδια ημέρα θα παρουσιαστεί στους οδηγούς και μετόχους των δύο ΚΤΕΛ στην αίθουσα των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Τρικάλων, στις 10:00.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη πρωτοπορήσει σε ζητήματα μετακίνησης: Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, ηλεκτροκίνητα οχήματα ELVITEN, πρόγραμμα My Way.

Το LIFE Green Your Move (LIFEGYM) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον άξονα για το περιβάλλον – LIFE14 ENV/GR/000611, το πράσινο ταμείο και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για μια συνεργασία συνολικά 6 εταίρων με επικεφαλής το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργιο Κ.Δ. Σαχαρίδη, και εταίρους από την Ελλάδα την AVMAP GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε, την Τσεχία την CHAPS spol. s.r.o. και την Σλοβακία την INPROP.