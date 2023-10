Οικογένειες από βομβαρδισμένες πόλεις απεγκλωβίζει ο Ισραηλινός πρωταγωνιστής της σειράς «Fauda» του Netflix

Όπως ο ίδιος δημοσιοποίησε, ο Λίορ Ραζ, που έγινε γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην παγκοσμίως δημοφιλή σειρά δράσης Fauda (Χάος) του Netflix, έχει ότι έχει ενταχθεί στους εθελοντές «Brothers in Arms».

Ο Ισραηλινός ηθοποιός και σεναριογράφος, μετά την επίθεση της Χαμάς, συμμετείχε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού δυο οικογενειών από τη βομβαρδισμένη συνοριακή πόλη Σντερότ.

Ο Ραζ, μαζί με τον Γιοανάν Πλέσνερ, πρόεδρο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, και τον Αβί Ισαχάροφ, συνδημιουργό του «Fauda», μοιράστηκαν, στα social media, βίντεο που τούς δείχνει να σπεύδουν να καλυφθούν από επίθεση με ρουκέτα, το βράδυ της Δευτέρας (09/10). Το Fauda του Netflix (που στα εβραϊκά σημαίνει “Χάος”) είναι μια ισραηλινή τηλεοπτική σειρά, πέντε σεζόν, που δημιουργήθηκε από τους Lior Raz και Avi Issacharoff και αναφέρεται στην πολύχρονη διαμάχη Ισραήλ και Παλαιστίνης μέσα από ανθρώπινες ιστορίες.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave "brothers in arms" volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM

— Lior Raz (@lioraz) October 9, 2023