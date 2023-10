Οικογένεια Ισραηλινών αιχμαλώτων προσπαθούν να καλυφθούν και θρηνούν

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζουν από χθες οι άμαχοι, τόσο στο νότιο Ισραήλ μετά την εισβολή ένοπλων της Χαμάς όσο και στη Γάζα, μετά την αντεπίθεση του ισραηλινού στρατού.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα social media είναι ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, καθώς παρουσιάζει μια τετραμελή οικογένεια Ισραηλινών, που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς και επιχειρούν να προστατευτούν από τα πυρά.

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.

As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023