Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησής του.

Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν

Αίτηση υποψηφιότητας του Ζενέλη Πέτρου του Δημητρίου, Οικονομολόγου, Ελεγκτή Επιδοτήσεων Δαπανών & Φορολογικών Ελαφρύνσεων – Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2. Αίτηση υποψηφιότητας του Μπούσδρα Σωτηρίου του Δημητρίου, Ιδιωτικού Υπαλλήλου [Εθελούσια Έξοδος από την EUROBANK

ως Στέλεχος Διοίκησης Τράπεζας (Υποδιευθυντής) 2019]

3. Αίτηση υποψηφιότητας του Τσίγκα Αλέξανδρου του Χρήστου, αφυπηρετήσαντος Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2018)

4. Αίτηση υποψηφιότητας του Νταβέλη Αχιλλέα του Αθανασίου, Επιχειρηματία

5. Αίτηση υποψηφιότητας του Γαλούση Ευάγγελου του Γεωργίου, αφυπηρετήσαντος Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

6. Αίτηση υποψηφιότητας του Τσίχλα Νικολάου, Αεροναυπηγού/Μηχανολόγου, Συμβούλου σε εταιρείες σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας

7. Αίτηση υποψηφιότητας μτου Τσαούτου Μιχαήλ του Νικολάου, Γενικού Διευθυντή ΕΨΑ Α.Ε.

8. Αίτηση υποψηφιότητας του Πράντζου Νικολάου του Αντωνίου, Ερευνητή Αστροφυσικού, Ινστιτούτου Αστροφυσικής Παρισιού, CNRS et Sorbonne Universite

9. Αίτηση υποψηφιότητας του Μακρή Αθανασίου του Θωμά, Διευθύνοντα Συμβούλου της «Μεταλλεμπορική – Θωμάς Μακρής Α.Ε. & Shelter A.E.»

10. Αίτηση υποψηφιότητας του Χαραλαμπάκη Χριστόφορου του Γεωργίου, Ομότιμου Καθηγητή Ομότιμου Καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),

11. Αίτηση υποψηφιότητας της Λάζαρη Αδαμαντίνης του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγου

12. Αίτηση υποψηφιότητας της Καπούλα Αθανασία του Ευαγγέλου, Πολιτικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) – Έργα Πολιτικού Μηχανικού – Μελέτες – Κατασκευές

13. Αίτηση υποψηφιότητας του Τσαμαδιά Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, Ομότιμου Καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

14. Αίτηση υποψηφιότητας του Γουργουρή Στάθη του Ευθυμίου, Καθηγητή Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Κοινωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Columbia

15. Αίτηση υποψηφιότητας του Αγοραστού Κωνσταντίνου του Αναστασίου, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

16. Αίτηση υποψηφιότητας του Ρογδάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, Αφυπηρετήσαντος Καθηγητή (2022) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

17. Αίτηση υποψηφιότητας της Krogfelt Karen Angeliki του Einar, Professor MSO, Dept of Science and Environment, Roskilde University (RUC)

18. Αίτηση υποψηφιότητας του Βαΐτση Τηλέμαχου του Αντωνίου, Πολιτικού Μηχανικού / Διαχείριση Έργων / Ελληνικά Πετρέλαια Διεθνής Συμβουλευτική (Ομιλος HELLENiQ Energy)