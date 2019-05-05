Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Δ. Εσερίδη στον Αλμυρό

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Αλμυρός Ευθύνη και Δημιουργία Δ. Εσερίδης ,ανακοίνωσε τους υποψηφίους του συνδυασμού του:
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Περιφέρεια Αλμυρού – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Τ.Ε.
ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΛ
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΚΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΠΗ – ΜΑΙΑ / ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΔΕΙΟ-ΧΟΡΩΔΙΑ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) / ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑ.Πα. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – BUSINESS ADMINISTRATOR
ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ν.Α.Τ.
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – MSC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Περιφέρεια Ανάβρας – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ – ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ / ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
Περιφέρεια Πτελεού – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ / ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Τ.Α.Υ.Σ.Ο.
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ‘Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
Περιφέρεια Σούρπης – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Κοινότητα Αλμυρού – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΑΜΔΑΡΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΦΛΩΡΟΥΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
Κοινότητα Ευξεινούπολης – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΑΛΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Κοινότητα Πλατάνου – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
Κοινότητα Κροκίου – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Κοινότητα Ανάβρας – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
Κοινότητα Σούρπης– Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΗΛΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΞΕΝΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Κοινότητα Βρύναινας – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:
ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑΛ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ