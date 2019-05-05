ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Δ. Εσερίδη στον Αλμυρό

Τοπικά

Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανθεσσαλικό

Αθλητισμός

Επάγγελμα ευρωβουλευτής: Οι παχυλές αμοιβές και το «χρυσό αλεξίπτωτο»

Κόσμος

Βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή- Έξι νεκροί στη Γάζα

Κόσμος

Ο συνδυασμός του Μιχ. Μιτζικού εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο στην Αργαλαστή

Τοπικά

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ελλάδα

Γάζα: Τουλάχιστον 200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ

Κόσμος

Η Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε τη νέα πτήση Αθήνα -Σικάγο

Ελλάδα

Γάζα: Ισραηλινά μαχητικά ισοπέδωσαν τα γραφεία του Anadolu

Κόσμος

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά – Εκπτώσεις μέχρι τις 15 Μαΐου

Ελλάδα

Σκορπιός: «Ναι» του ΣτΕ στον επίγειο παράδεισο του Ριμπολόβλεφ

Ελλάδα

Καιρός: Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και λασποβροχές την Κυριακή

Ελλάδα

Τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Οικονομία

Τρομερός ο Τσιτσιπάς – Πέρασε στον τελικό του Εστορίλ

Αθλητισμός

Βασίλισσα η Σάκκαρη στο Μαρόκο – Κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της

Αθλητισμός

Επιτήδειος απέσπασε 7.000 ευρώ από 65χρονη στην Σκιάθο …για αναδρομικά που δήθεν δικαιούτο

Τοπικά

Προσπάθησαν να πετάξουν από Νέα Αγχίαλο για Ντίσελντορφ με πλαστά διαβατήρια

Τοπικά

«Ποντικός» έκλεψε χρήματα από σπίτι στη Νέα Αγχίαλο

Τοπικά

Περιπέτεια για Γάλλους τουρίστες με ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Σκόπελο

Τοπικά

Νάνσυ Καπούλα: Εγκαταλελειμμένες οι αθλητικές υποδομές στη Νέα Ιωνία λόγω αδιαφορίας της δημοτικής αρχής Μπέου

Τοπικά

«Ανυπότακτη Θεσσαλία»: Μέσα από τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης μπορούμε να κερδίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή

Τοπικά

Τροχαίο για τον Μένιο Φουρθιώτη – Στο νοσοκομείο ο παρουσιαστής

Lifestyle, Θ Plus

ΚΙΝΑΛ για υπουργοποίηση Θεοχαρόπουλου: Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε

Ελλάδα

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την τουρκική γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Κόσμος

ΕΣΡ: Ο δεκάλογος για την προβολή των υποψηφίων

Ελλάδα

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη γέφυρα του νησιού

Ελλάδα

O υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς τη Δευτέρα στον Βόλο

Τοπικά

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Ελλάδα

Ημαθία: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

Ελλάδα

Με 1,5 εκατ. ευρώ αποκαθιστά το οδικό τμήμα Μακρυράχη – Ανήλιο η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

«Μαζί για τον Βόλο»: Με μαρκαδόρο θα σβήσουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή

Τοπικά

Ο Θεοχαρόπουλος στη θέση της Έλενας Κουντουρά

Ελλάδα

Γρίφος… η διέλευση της Γαμβέτα

Οι εικόνες της ημέρας

Σύννεφο που έμοιαζε με …πυρκαγιά 

Οι εικόνες της ημέρας

Οχήματα με πινακίδες «NMK» 

Οι εικόνες της ημέρας

Πριονίδι στην Ιάσονος για την αποφυγή ατυχημάτων 

Οι εικόνες της ημέρας

Τροχαίο είχε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης

Ελλάδα

Διασυρμός του Βόλου οι εικόνες από το καταφύγιο αδεσπότων

Παραπολιτικά

«Συνεργαζόμενες δυνάμεις» και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ…

Παραπολιτικά

Έκοψαν τα χόρτα στο πάρκο του Κουφόβουνου αλλά τα άφησαν εκεί…

Παραπολιτικά

Περισσότεροι φέτος στα νησιά των Σποράδων για το Πάσχα 

Παραπολιτικά

Εκπτώσεις μετά το στραπάτσο της πασχαλινής περιόδου

Παραπολιτικά

Ξεκίνησε η χρέωση στις αναλήψεις από ATM – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Οικονομία

Ο Ρουβίκωνας απειλεί δικαστές του Βόλου λόγω Κουφοντίνα

Τοπικά

Σεμινάριο εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille»

Τοπικά

Συνελήφθη στέλεχος του Ρουβίκωνα μετά την επίθεση σε δικηγορικό γραφείο

Ελλάδα

Πεζοδρόμια-«ζούγκλα» – Σχεδόν απροσπέλαστα για τους δημότες σε γειτονιές του Βόλου

Τοπικά

Εν αναμονή εξελίξεων στον Ολυμπιακό Βόλου – Περιμένουν πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα της αναδιάρθρωσης

Αθλητισμός

Τη βοήθεια του κόσμου ζήτησε ο τεχνικός της Νίκης Ρ. Ντόστανιτς: «Θέλουμε τον 12ο παίκτη…»

Αθλητισμός

Νέτι Μέτσε για το ματς με Θεσπρωτό: Παίζουμε τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς

Αθλητισμός

Τοπικά

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Δ. Εσερίδη στον Αλμυρό

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Αλμυρός Ευθύνη και Δημιουργία Δ. Εσερίδης ,ανακοίνωσε τους υποψηφίους του συνδυασμού του:

ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Περιφέρεια Αλμυρού – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Τ.Ε.
ΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΛ
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΚΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΠΟΠΗ – ΜΑΙΑ / ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΔΕΙΟ-ΧΟΡΩΔΙΑ-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) / ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑ.Πα. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΖΑΜΗ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – BUSINESS ADMINISTRATOR
ΠΑΠΠΑ ΣΑΡΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ν.Α.Τ.
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – MSC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΙΓΑΝΗ ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΠΗ ΛΕΥΤΕΡ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιφέρεια Ανάβρας – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ – ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΡΑΝΤΖΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ / ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

Περιφέρεια Πτελεού – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ / ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Τ.Α.Υ.Σ.Ο.
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ‘Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Περιφέρεια Σούρπης – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Κοινότητα Αλμυρού – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΑΜΔΑΡΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΦΛΩΡΟΥΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΝΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ

Κοινότητα Ευξεινούπολης – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΑΛΕΠΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Κοινότητα Πλατάνου – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΞΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ

Κοινότητα Κροκίου – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Κοινότητα Ανάβρας – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Κοινότητα Σούρπης– Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΗΛΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΞΕΝΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κοινότητα Βρύναινας – Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑΛ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το