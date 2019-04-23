Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δ. Νασίκα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού «Νέος Δήμος-Νέα Εποχή»:
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ – ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗ ΛΕΥΚΗ
ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΥ-ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΠΑΓΩΝΑ
ΤΣΟΓΚΑΡΗ – ΓΙΩΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ -ΚΛΩΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΕΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΤΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΒΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΖΩΡΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΚΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΑΜΠΕΡΗ ΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ