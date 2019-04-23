ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δ. Νασίκα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Τοπικά

Δεύτερη θέση για τον Γιώργο Μπορτσέλη του Ολυμπιακού Βόλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

Αθλητισμός

Θυμηδία προκαλούν τα «ζόμπι»

Παραπολιτικά

«Τρέχουν» στο Πρωτοδικείο του Βόλου για την παραλαβή υποψηφιοτήτων

Τοπικά

1,6 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Νέας Ιωνίας  

Τοπικά

Οι εσωτερικές υποθέσεις του ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία…

Παραπολιτικά

Καμία παρέμβαση από τον Δήμο Βόλου χωρίς τον ΟΛΒ

Παραπολιτικά

Έργα 50 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Αλμυρού

Τοπικά

Τσίπρας: Μετατρέπω την πρόταση μομφής κατά Πολάκη σε ψήφο εμπιστοσύνης

Ελλάδα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρόταση μομφής κατά Πολάκη μετά το Πάσχα

Ελλάδα

Εθελοντική αιμοδοσία στο 1ο Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Τοπικά

Η κρίση έπληξε την κατανάλωση ψαριού – Μειωμένη η ζήτηση στον Βόλο μέχρι και 50% σε σχέση με πέρυσι 

Τοπικά

Μελέτη για την εκ νέου οριοθέτηση των παραλιακών οικισμών του Δήμου Βόλου

Τοπικά

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Αλμυρό με 2,8εκ. ευρώ από τον «Φιλόδημο»

Τοπικά

«Μαζί οι 120 δόσεις για ασφαλιστικά και εφορία μετά το Πάσχα»

Τοπικά

Αναστάσιμη λειτουργία στις Άσπρες Πεταλούδες

Τοπικά

Ασταμάτητοι… Σε 4 ακόμη αγώνες έτρεξαν οι Βολιώτες δρομείς, λίγες ώρες μετά τον 5ο Ημιμαραθώνιο Βόλου

Αθλητισμός

Βιώσιμα σχολεία με την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρα

Ευρωεκλογές… να μην χαθεί η ευκαιρία για τον Βόλο, τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία, την Ελλάδα

Άρθρα

Καλός ο καιρός στη Μαγνησία έως τη Δευτέρα του Πάσχα

Τοπικά

Εκδήλωση σήμερα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά του Καναδά

Τοπικά

Με νέες υπηρεσίες το eshop των My market και στο Βόλο

Χωρίς κατηγορία

Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση έργων θα υπογράψει ο Δήμος Αλμυρού

Τοπικά

Ταξιδεύει κάθε Πάσχα από την Ορεστιάδα στο Καστελόριζο για να δώσει λαμπάδες στα παιδιά

Ελλάδα

Αλλαγές στα δρομολόγια του «Ερατώ»

Τοπικά

Λιβύη: Ο Χαφτάρ κλιμακώνει την επίθεση στην Τρίπολη – Στους 254 οι νεκροί

Κόσμος

Το άντρο παιδικής πορνογραφίας του ρόκερ και του ζωγράφου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ελλάδα

Αναψαν φωτιά οι δηλώσεις Μητσοτάκη για δώρο Χριστουγέννων κι επίδομα ανεργίας

Ελλάδα

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με σκόνη και βροχές τη Μεγάλη Τρίτη (video)

Ελλάδα

Άγνωστη ασθένεια οδήγησε 13 μαθητές από το αεροπλάνο στο νοσοκομείο

Κόσμος

Τραυματίστηκε ποδηλάτης στην Αθηνών

Τοπικά

22χρονος στον Βόλο συνελήφθη με κρυμμένα ναρκωτικά στο εσώρουχο

Τοπικά

Κύπρος: Ψυχρός κι αμετανόητος ο serial killer – Το ψυχολογικό προφίλ

Κόσμος

ΚΝΕ: Να φτιαχτεί γήπεδο στις δημοτικές κοινότητες Αργαλαστής και Σηπιάδος

Τοπικά

ΗΠΑ: Γυναίκα βρέθηκε αποκεφαλισμένη στο διαμέρισμά της

Κόσμος

Καταδίκη 78χρονου από τον Βόλο για παρενόχληση 9χρονου παιδιού…

Τοπικά

Ιάσονας Αποστολάκης: Σε άθλια κατάσταση το ΕΑΚ και η δημοτική αρχή ονειρεύεται το … «ΠυδναΜΠΕΟΥ» (photos)

Τοπικά

Προφυλακίστηκαν οι δύο «ποντικοί» που έκλεψαν έξι καταστήματα στο κέντρο του Βόλου

Τοπικά

Η e-thessalia παρουσιάζει σε πρώτη μετάδοση την ηχογράφηση από την συναρπαστική μουσική της «Ηλέκτρας» του Δημήτρη Σκύλλα

Πολιτισμός

Aμετάβλητη η ποινή για 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο και εγκατέλειψε ζευγάρι τουριστών στη Σκιάθο

Τοπικά

O καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους Λυκουρέζος και Παναγόπουλος

Ελλάδα

Σρι Λάνκα: Τουρίστες εγκαταλείπουν άρον άρον το νησί

Κόσμος

Μαφία των φυλακών: Νέοι διάλογοι και το σχέδιο με δηλητηρίαση Αλβανού κρατούμενου

Ελλάδα

Έκλεισε το ψηφοδέλτιο του Κώστα Αγοραστού στις Σποράδες

Τοπικά

Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 25 νεκροί

Κόσμος

Τέξας: Έξι νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Κόσμος

Τραμπ: Κυρώσεις για την Ελλάδα αν πάρει πετρέλαιο από το Ιράν

Κόσμος

Μικρή Μαντλίν: «Η υπόθεση μπορεί να λυθεί μέσα σε μια εβδομάδα»

Κόσμος

Δολοφονική επίθεση εναντίον Γερμανίδας εθελόντριας στη Λέσβο

Ελλάδα

Τοπικά

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δ. Νασίκα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού «Νέος Δήμος-Νέα Εποχή»:
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ – ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗ ΛΕΥΚΗ
ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΥ-ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΠΑΓΩΝΑ
ΤΣΟΓΚΑΡΗ – ΓΙΩΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ -ΚΛΩΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΕΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΤΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΒΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΖΩΡΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ


ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΚΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΑΜΠΕΡΗ ΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Προηγούμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το