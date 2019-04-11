Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Αλμυρό με επικεφαλής τον Σάββα Τσόγκα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση Αλμυρού», τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 7μμ στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης για την παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρος των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές της 26ης του Μάη.
Η εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό από τον υποψήφιο με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημήτρη Ντούκα, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο και αντιπρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Σούρπης.
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Τόσος Τσιαπλές ενώ η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του Σάββα Τσόγκα υποψηφίου Δημάρχου Αλμυρού που έκανε και την παρουσίαση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
2 ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΘ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗς
3 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
5 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
7 ΓΑΡΕΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
8 ΓΕΛΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
9 ΓΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
10 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
11 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
13 ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
14 ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15 ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
16 ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
17 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΒΕ
18 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
19 ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
20 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
22 ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
23 ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΜΩΤΡΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΦΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
25 ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
26 ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
27 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
28 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΒΕ
29 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
30 ΜΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
31 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
32 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
33 ΜΠΕΛΙΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
34 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΤΖΙΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
35 ΜΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
36 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
37 ΝΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
38 ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
39 ΝΤΙΤΣΑΣ ΤΑΣΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
40 ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
41 ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
42 ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
43 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
44 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
45 ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΕΒΕ
46 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
47 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
48 ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
49 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
50 ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
51 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
52 ΣΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΣ
53 ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
54 ΤΖΙΑΦΑ ΜΑΙΡΗ ΑΝΕΡΓΗ
55 ΤΖΙΩΤΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΑΣΚΑΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΡΙΚΟΣ
56 ΤΖΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
57 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
58 ΤΟΡΗ ΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
59 ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
60 ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
61 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
62 ΤΣΟΚΑΡΑ ΦΡΙΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ