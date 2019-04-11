ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το εορταστικό ωράριο στην αγορά του Βόλου

Τοπικά

Συνεχίζονται οι κινήσεις στον Ολυμπιακό Βόλου με στόχο να μην ισχύσει από φέτος η αναδιάρθρωση

Αθλητισμός

«Απαξιώνουν τις ιστορικές ομάδες» δήλωσε για την αναδιάρθρωση ο πρόεδρος της Δ.Ε. Νίκης Νίκος Ιμεράι

Αθλητισμός

Την Δευτέρα στον Βόλο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Χρηστάκης

Τοπικά

Κατέκτησε 43 μετάλλια ο Υδάτινος Κόσμος σε αγώνες κολύμβησης στην Καρδίτσα

Αθλητισμός

Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία για το 7 Βαλκανικό πρωτάθλημα Kyokushinkai στη Νέα Ιωνία

Αθλητισμός

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Αλμυρό με επικεφαλής τον Σάββα Τσόγκα

Τοπικά

Νάνσυ Καπούλα για Ταξιαρχία: Είμαστε συμπαραστάτες των τοπικών φορέων και όχι υβριστής τους όπως η δημοτική αρχή

Τοπικά

Διασυλλογικοί αγώνες Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β’ στο Πανθεσσαλικό

Αθλητισμός

Εμπειρίες ζωής για μαθητές του 3ου ΓΕΛ Βόλου – Συναντήθηκαν στο Μόναχο με μαθητές του ελληνικού λυκείου

Τοπικά

«Όταν οι ντομάτες συνάντησαν τον Βάγκνερ»: Τελευταία προβολή του CineDoc Βόλου για το 2019

Τοπικά

Παρουσιάζονται τα βιβλία των Ν.Κυριαζή – Μ.Οικονόμου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τοπικά

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις χυδαίες ακροδεξιές κραυγές Μπέου και τον λαϊκισμό του Μπουκώρου δεν θα δινόταν λύση για το στρατόπεδο

Τοπικά

Διεκδικεί την πρόσληψη 65 γιατρών και εργαζομένων η διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου»

Τοπικά

1.118 μαθητές από 50 σχολεία στο φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου

Τοπικά

Άρχισαν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία – Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα μόνο στη νέα προκήρυξη

Τοπικά

Μέχρι 15 Μαΐου ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΟΠΕΚΕΠΕ για αιτήσεις ΟΣΔΕ 2019

Τοπικά

Αρχίζει σήμερα το μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στον Βόλο 

Τοπικά

Ακριβότερα τα υγρά καύσιμα στη Μαγνησία

Τοπικά

Ο καρκίνος του μαστού πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες – Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στον Βόλο 

Τοπικά

Δεν χαλαρώνει ο ΝΠΣ Βόλος – Θέλει νίκη και στην Πάτρα το Σάββατο με Παναχαϊκή

Αθλητισμός

Σβήνει η χειροποίητη κατασκευή κεριών – Ο τελευταίος κηροπλάστης στον Βόλο αναπολεί τις παλιές εποχές 

Τοπικά

Φωτιά σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία

Τοπικά

Γεννήθηκε το πρώτο μωρό στην Ελλάδα με τρεις βιολογικούς γονείς

Ελλάδα

Στο «πόδι» η συνοικία των Παλαιών στο Βόλο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας – «Θέλουμε να ζήσουμε»

Τοπικά

Προγραμματισμός για έξι προσλήψεις μονίμων στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ την τετραετία 2020-2023

Τοπικά

Ομιλία του ψυχιάτρου Δημήτρη Καραγιάννη με αφορμή το νέο του βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος;»

Τοπικά

H ορεινή Θεσσαλία και οι μοναχικοί άνθρωποι… Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής με 24 έργα Κ. Μπομπού

Πολιτισμός

Κατάμεστη η αίθουσα στην παρουσίαση της 3ης ποιητικής συλλογής του Ηλία Καλλέ

Πολιτισμός

Πρωτοβουλία του Δήμου Αλοννήσου για το πρόγραμμα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών

Τοπικά

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη ματιά ευρωπαίων αξιωματούχων

Τοπικά

Επίσκεψη του «Ιππόκαμπου» στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας

Τοπικά

Επετειακές εκδηλώσεις του 2ου Λυκείου Βόλου

Τοπικά

Γιάννης Αναστασίου: Η απόφαση «αναστολής» για την 32η Ταξιαρχία να μην είναι προεκλογικό πυροτέχνημα

Τοπικά

Προσφορά στο Γηροκομείο Καναλίων από τον Συνεταιρισμό Πτελεού

Τοπικά

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2019 Β΄/ΕΣΣΟ

Τοπικά

120 δόσεις: Οι τελικές ρυθμίσεις και ποιοι εντάσσονται

Οικονομία

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας

Τοπικά

Στον Βόλο ο υπουργός Επικρατείας Χρ.Βερναδάκης – Θα συμμετέχει σε συζήτηση για την προσέγγιση της αναπηρίας

Τοπικά

Οδηγούσε αυτοκίνητο στον Ριζόμυλο αλλά δεν είχε δίπλωμα

Τοπικά

Ημερίδα της Τράπεζας Πειραιώς για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στην ανάπτυξη

Οικονομία

Χαλάνδρι: «Αυτό που έπαθα να μην το πάθει καμιά μάνα» λέει η μητέρα του 4χρονου

Ελλάδα

Βραζιλία: Κροκόδειλοι δραπέτευσαν από κλουβί μετά τις πλημμύρες στο Ρίο

Κόσμος

Πάνω από 2 εκ. ευρώ στους Δήμους της Μαγνησίας για τις λειτουργικές δαπάνες

Τοπικά

Τρίκαλα: Τα λεωφορεία χωρίς οδηγό τώρα και με 5G

Τοπικά

Παρουσιάζεται στον Βόλο το βιβλίο «Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών»

Πολιτισμός

Στο Πορφυρογένειο Ίδρυμα η 21η Χορωδιακή συνάντηση Αγριάς

Πολιτισμός

Ομιλία για τον εθελοντισμό από τον «Εσταυρωμένο» σε τρία δημοτικά σχολεία του Βόλου

Τοπικά

Πορεία ειρήνης στη Λάρισα για την Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης

Τοπικά

Brexit: Βράδυ-θρίλερ και παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αποφάσισαν οι «27»

Κόσμος

Τοπικά

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Αλμυρό με επικεφαλής τον Σάββα Τσόγκα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση Αλμυρού», τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 7μμ στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης για την παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρος των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές της 26ης του Μάη.


Η εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό από τον υποψήφιο με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημήτρη Ντούκα, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο και αντιπρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Σούρπης.
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Τόσος Τσιαπλές ενώ η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του Σάββα Τσόγκα υποψηφίου Δημάρχου Αλμυρού που έκανε και την παρουσίαση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
2 ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΘ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗς
3 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
5 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
7 ΓΑΡΕΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
8 ΓΕΛΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
9 ΓΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
10 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
11 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
13 ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
14 ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15 ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
16 ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
17 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΒΕ
18 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
19 ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
20 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
22 ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
23 ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΜΩΤΡΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΦΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
25 ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
26 ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
27 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
28 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΒΕ
29 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
30 ΜΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
31 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
32 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
33 ΜΠΕΛΙΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
34 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΤΖΙΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
35 ΜΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
36 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
37 ΝΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
38 ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
39 ΝΤΙΤΣΑΣ ΤΑΣΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
40 ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
41 ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
42 ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
43 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
44 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
45 ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΕΒΕ
46 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
47 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
48 ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
49 ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
50 ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
51 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
52 ΣΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΣ
53 ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
54 ΤΖΙΑΦΑ ΜΑΙΡΗ ΑΝΕΡΓΗ
55 ΤΖΙΩΤΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΑΣΚΑΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΡΙΚΟΣ
56 ΤΖΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
57 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
58 ΤΟΡΗ ΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
59 ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
60 ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
61 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
62 ΤΣΟΚΑΡΑ ΦΡΙΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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