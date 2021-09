Οι Villagers of Ioannina City θα τα πάρουν όλα ζβάρα – Συναυλία απόψε με διασκευασμένα τραγούδια

Οι Villagers of Ioannina City θα βρίσκονται στον Βόλο σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας, στις 21.00 και θα τα πάρουν όλα ζβάρα για να παρουσιάσουν τη Revival Acoustic Tour που ετοίμαζαν εδώ και καιρό.

Το συγκρότημα δεν θέλησε να μείνει ακόμη μια χρονιά μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις, για αυτό και επιστρέφει με ένα ιδιαίτερο ακουστικό set, προσαρμόζοντας τις συνθέσεις του στο αισθαντικό ύφος του project.

Οι Villagers διασκεύασαν τα πολυαγαπημένα τραγούδια, προκειμένου να μπορούν να αποδοθούν επί σκηνής αποκλειστικά με ακουστικό τρόπο, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη live εμπειρία, σε όσους τυχερούς τους παρακολουθήσουν.

Το ντεμπούτο album τους RIZA έγινε soundtrack αγαπημένο για χιλιάδες ανθρώπους που συνέρρεαν στους συναυλιακούς χώρους που εμφανιζόταν το συγκρότημα, κάνοντας το ένα sold out μετά το άλλο. Ακολούθησε το συγκλονιστικό Zvara/Karakolia EP κι έπειτα το Age of Aquarius, το οποίο οδήγησε μια από τις πιο σημαντικές rock/metal δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως να τους εντάξει στο δυναμικό της, καθώς και σε νέα σειρά sold out εμφανίσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι VIC, πατώντας στις heavy rock φόρμες τους, έμαθαν πολύ καλά το progressive μάθημά τους, φιλτράροντας στη μουσική τους όλες τις επικές 70s αναφορές των King Crimson και των Yes, βάζοντας για πρώτη φορά αγγλόφωνο στίχο στα τραγούδια τους. Ο παραδοσιακός ήχος έμεινε εκεί παρών να κινεί τα νήματα και να σιγοκαίει την ατμόσφαιρα, ειδικά σε κομμάτια όπως το ομώνυμο, το «Dance of Night», το «Father Sun» και το «For The Innocent».

Λίγο πριν η πανδημία αλλάξει τις ζωές μας και τις μουσικές μας στιγμές, πρόλαβαν να γεμίσουν το γήπεδο Tae Kwon Do σε ένα μνημειώδες live που χαράχτηκε ανεξίτηλα στις μνήμες όσων βρέθηκαν εκεί, γράφοντας το δικό τους κεφάλαιο στη συναυλιακή ιστορία της χώρας.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα live απουσίας λόγω των συνθηκών, οι Villagers of Ioannina City θα δώσουν ένα αξέχαστο ακουστικό show στις μεγαλύτερες πόλεις της Θεσσαλίας κι είναι σίγουρο ότι θα καθηλώσουν τους φίλους τους που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό.

Ο συναυλιακός χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους Villagers of Ioannina City είναι μικτός, επομένως όλοι οι θεατές θα είναι καθήμενοι και η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας θα είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες:

Εισιτήρια / γενική είσοδος 15 ευρώ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00, ώρα έναρξης στις 21.00. Εισιτήρια γενικής εισόδου 15 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο https://bit.ly/3wxxdGb, Κεχαΐδης ΑΕ Μουσική Ήχος Φωτισμός, Κουταρέλια 29, Βόλος, Illusion St.Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη, Cafe Society, Τάκη Οικονομάκη 70Α,

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων για την προγραμματισμένη στις 6 Σεπτεμβρίου, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω του τραυματισμού του ντράμερ του συγκροτήματος, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή τους, καθώς ισχύουν κανονικά τα ίδια για τη σημερινή συναυλία.