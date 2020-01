Οι θρυλικοί Tiger Lillies στον Βόλο

Οι θρυλικοί Tiger Lillies έρχονται στο Lab Art, για να γιορτάσουν μαζί με το αγαπημένο τους κοινό 30 χρόνια σκοτεινής, προκλητικής και γεμάτης μαύρο χιούμορ πορείας και σκηνικής παρουσίας, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου.

Οι «Νονοί του avant-garde καμπαρέ» θα παρουσιάσουν ένα χορταστικό και συναρπαστικό show, που θα περιέχει αποσπάσματα από ολόκληρη την καριέρα τους, προς ευχαρίστηση παλιών και νέων θαυμαστών. Ανάμεσα σε αυτά, θα ακούσουμε για πρώτη φορά και τα νέα τραγούδια τους, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα ρεμπέτικα που ο Martyn Jackques λάτρεψε από την πρώτη τους επίσκεψη εδώ, δοσμένα μέσα από την ανατρεπτική ματιά των Tiger Lillies. «Μην περιμένετε, πάντως, μπουζούκι και διασκευές», όπως προειδοποιεί ο Martyn.

Το σίγουρο είναι πως μέσα σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα, η σχέση που έχουν χτίσει με το ελληνικό κοινό μόνο τυχαία δεν είναι, όπως θα αποδειχτεί σε αυτή την «εορταστική» για την μπάντα βραδιά της 23ης Ιανουαρίου στον Βόλο.

Ώρα προσέλευσης: 21.00, ώρα έναρξης: 22.00. Εarly birds: 15 ευρώ (τα 100 πρώτα εισιτήρια), presale: 18 ευρώ, on spot: 20 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μια σειρά συναυλιών στο Lab Art στο συγκρότημα Τσαλαπάτα.

Συγκεκριμένα: Παρασκευή 24/1 Golden rules Radio Presents Suicidal Angels w/Dininer & Full House B.C., Σάββατο 1/2: Jocker 2 Face (hip hop), Σάββατο 8/2: Villagers of Ioannina City (V.I.C.), Σάββατο 15/2: Παύλος Παυλίδης & the b-movies.

Ώρα προσέλευσης: 21.30, ώρα έναρξης: 22.00. Σημεία προπώλησης: Τηλεφωνικά στο 11876 και ηλεκτρονικά στο www.viva.gr, Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα), Illusion RT (Τ. Οικονομάκη και Αγ. Νικολάου, Βόλος), Κεχαΐδης (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος), Ya ta Panda (Παγασών 70Α με 2ας Νοεμβρίου, Βόλος) και Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178) και στα καταστήματα Wind στον Βόλο (Δημητριάδος 84, λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο). Πληροφορίες – κρατήσεις: info@labart.gr, 2421403454.