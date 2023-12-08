Οι συμμετέχοντες στο συλαλλητήριο για το LNG

Ο Σύλλογος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ-Ο ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» ως διοργανωτής, οι συνδιοργανωτές και οι συμμετέχοντες στο διήμερο κινητοποιήσεων της Παρασκευής 8 και το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, ενάντια στην εγκατάσταση πλωτού σταθμού LNG στον Παγασητικό Κόλπο, προσκαλούμε τους πολίτες της Μαγνησίας να ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα ηχηρό και δυναμικό «ΟΧΙ LNG ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ».
Την Παρασκευή 8/12, ώρα 18.30 συναυλία στην Παραλία Βόλου (Ηρώο).
Το Σάββατο 9/12, ώρα 12.30 συγκέντρωση στην παραλία Βόλου (Ηρώο).
Οι συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΣΙΜΕΑ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΑΣ, ΠΛΑΚΩΝ “Ο ΝΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ SOS
Οι συμμετέχοντες
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΥΚΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-
ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. ΚΑΡΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΙΑΣ (ΧΑΝΤΜΠΟΛ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ό
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 26 ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ-ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕΠ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ “Μ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑΣ”
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΕ. ΜΕ. ΒΟ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΣΑ) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ “ΦΙΛΟΙΚΟ”