Οι συγκινητικές ιστορίες των Ολυμπιακών Αγώνων: Η αθλήτρια που από τη Μόρια πήγε στο Τόκιο

Oι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στις 23 Ιουλίου στο Τόκιο της Ιαπωνίας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και με την παγκόσμια κοινότητα να «βράζει» με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες όμως, εκτός από γιορτή του αθλητισμού που προσφέρει δυνατές εικόνες, παγκόσμια ρεκόρ και μοναδικές συγκινήσεις, είναι πολλές φορές αφορμή να γίνουν γνωστές ιστορίες ανθρώπων που αποτελούν έμπνευση για όλους και δίνουν μαθήματα πίστης και αγωνιστικότητας.

Τέτοια μαθήματα προσφέρουν οι ιστορίες των αθλητών που εγκατέλειψαν ως πρόσφυγες την πατρίδα τους, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Συνέχισαν να αγωνίζονται και να προπονούνται και έφτασαν μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο για να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο των νικητών και ένα μετάλλιο.

Αδέλφια από τη Συρία αγωνίζονται με διαφορετικά «χρώματα»

Μία από τις πιο δυνατές εικόνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, είναι αυτή, των αδελφών Μάσο. Πρόκειται για τον Μοχάμεντ και τον Αλαα, οι οποίοι κατάγονται από τη Συρία, αλλά στην κορυφαία διοργάνωση, αγωνίζονται με διαφορετικά «χρώματα»!

Ο Μοχάμαντ εκπροσωπεί την πατρίδα τους, ενώ ο Αλαα συμμετέχει με την Ολυμπιακή ομάδα των προσφύγων. Η φωτογραφία των αδελφών Μάσο από την Τελετή Έναρξης, έκανε τον γύρο του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς στιγμήν, δημιουργήθηκε σύγχυση, καθώς πολλοί πίστεψαν ότι τα δύο αδέλφια, που κατάγονται από το Χαλέπι, χωρίσθηκαν λόγω του πολέμου που ξέσπασε στην Συρία, το 2011. Ο Μοχάμαντ και ο Αλαα, κατοικούν στην Γερμανία, όπου μετά από μακρύ κι επικίνδυνο ταξίδι, έφθασαν το 2015.

«Μία αυθόρμητη χειρονομία μεταξύ δύο αδελφών»

Ο 28χρονος Μοχάμαντ, θα εκπροσωπήσει τη Συρία στο τριάθλο, ενώ ο 21χρονος Αλαα συμμετέχει στην κολύμβηση. «Η φωτογραφία είχε τόση απήχηση, που δε θα μπορούσαμε να φαντασθούμε», δήλωσε ο Σαφουάν Αλ Χίντι, διευθυντής επικοινωνίας της συριακής αποστολής.

Και πρόσθεσε: «Οι δύο αθλητές ζουν μαζί στη Γερμανία και έφτασαν μαζί στο Τόκιο. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς τους, ζουν ακόμη στη Συρία. Η αγκαλιά τους, ήταν μία αυθόρμητη χειρονομία μεταξύ δύο αδελφών. Αλλά ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ερμήνευσαν διαφορετικά την ιστορία». Όπως διευκρίνισε ο κ. Χίντι, ο Αλαα επέλεξε να συμμετάσχει στην ομάδα προσφύγων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν είχε αποκλεισθεί από τη συριακή Ολυμπιακή ομάδα.

