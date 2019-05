Οι πρώτες Ελληνίδες πάτησαν το Εβερεστ και ύψωσαν την γαλανόλευκη

Ομάδα 14 ορειβατών ανάμεσα τους και οι ελληνίδες Χριστίνα Φλαμπούρη, Βασιλική Αρχοντίδου πάτησαν την πιο ψηλή κορυφή της γης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ορειβατικών αποστολών στο Κατμαντού η ομάδα ορειβατών αποτελούμενη από 14 μέλη βρήκε «ένα ανοικτό παράθυρο στον καιρό» και ανέβηκε στο όρος Εβερεστ.

Καθοδηγητής και υπεύθυνος αποστολής ήταν ο Μινίγμα Σέρπα Κάμι Ρίτα από το Νεπάλ που έσπασε το ρεκόρ με 24 αναρριχήσεις και για δεύτερη μέσα σε έξι ημέρες στα 8.848 μέτρα.

Η Φλαμπούρη πριν λίγες ημέρες είχε ανέβει και την τέταρτη κορυφή του κόσμου μαζί με τον Αντώνη Συκάρη. Στην ίδια ομάδα ήταν ορειβάτες από την Ινδία, τέσσερις από την Κίνα. Οι υπόλοιποι επτά ήταν έμπειροι ορειβάτες από το Νεπάλ όπως ο Μινίγμα Σέρπα Κάμι Ρίτα οι οποίοι και αποτελούσαν εγγύηση για την ασφαλή άνοδο στην κορυφή.

H Χριστίνα Φλαμπούρη έγραψε στο facebook πριν από λίγο:

On top of the world: Everest Summit!!!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου ως την κορυφή του κόσμου…

🏔 Στον ξάδερφο μου Δημήτρη Μπέη που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε σε μένα όταν κανείς δεν το έκανε και δυστυχώς δεν είναι εδώ να δει οτι είχε δίκιο….

🏔 Στην οικογένεια μου, που ανέβηκε το δικό της Έβερεστ κατά την διάρκεια της αποστολής και..

🏔 Στη τρομερή και φοβερή ομάδα Papastratos που με στήριξε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τις εταιρίες και ο καθένας τους μου έδωσε όλη του τη θετική ενέργεια για να πατήσω την κορυφή του κόσμου!!!!

