Οι Πέρσες του Αισχύλου στο θέατρο Αλώνι

Μετά από την εξαιρετικά επιτυχημένη τριετή (2019-2021) παρουσίαση της Αντιγόνης του Σοφοκλή, η Ομάδα Σημείο Μηδέν συνεχίζει την έρευνά της στα θεμελιώδη κείμενα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας παρουσιάζοντας αυτή τη φορά, την παλαιότερη σωζόμενη τραγωδία, τους «Πέρσες» του Αισχύλου.

Για την παράσταση πραγματοποιείται πολύμηνο εργαστήριο εστιασμένο στην αρχαία τραγωδία σύμφωνα με τον τρόπο δουλειάς και προετοιμασίας της Ομάδας Σημείο Μηδέν και του σκηνοθέτη Σάββα Στρούμπου.

Πρόκειται για την πρώτη τραγωδία που αντλεί τη θεματολογία της από ιστορικά γεγονότα (και μάλιστα μόνο κατά επτά χρόνια προγενέστερα από την παρουσίασή της στο κοινό) καθώς πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν πληροφορούνται για τη συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα μάχη στην οποία είχε λάβει μέρος ο ίδιος ο συγγραφέας. Συχνά αναφερόμενη ως «αντιπολεμική» η τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσες» στέκεται κριτικά απέναντι σε κάθε είδους υπεροψία και επεκτατισμό σεβόμενη τον θρήνο των ηττημένων και αποδοκιμάζοντας την αλαζονεία των νικητών.

Κορυφαία Χορού: Ρόζυ Μονάκη

Άτοσσα: Έβελυν Ασουάντ

Αγγελιαφόρος: Μπάμπης Αλεφάντης, Άννα Μαρκά Μπονισέλ

Δαρείος: Έλλη Ιγγλίζ

Ξέρξης: Ντίνος Παπαγεωργίου

Χορός: Η ομάδα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ:ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 ΕΥΡΩ και 10 ευρω

PERSIANS OF AESCHILU AUGUST 11

After the highly successful three-year (2019-2021) presentation of Sophocles’ Antigone, the Zero Point Group continues its research into the foundational texts of ancient Greek tragedy by presenting this time, the oldest surviving tragedy, Aeschylus’ “Persians”.

For the performance, a multi-month workshop focused on ancient tragedy is being held according to the way of work and preparation of the Simio Miden Group and the director Savvas Stroumbo.

Ιt is the first tragedy that derives its theme from historical events (and in fact only seven years before its presentation to the public) as it deals with the suffering of the Persians when they are informed of their overwhelming defeat in the battle of Salamis in which the the author himself.

Often referred to as “anti-war”, Aeschylus’ tragedy “Persians” stands critically against any kind of arrogance and expansionism, respecting the lamentation of the defeated and condemning the arrogance of the victors.

Top Dancer: Rozy Monaki

Atossa: Evelyn Aswad

Messenger: Babis Alefantis, Anna Marka Bonisel

Darius: Elli English

Xerxes: Dinos Papageorgiou

Dance: The group

TICKET PRICE: GENERAL ADMISSION 15 EUROS