Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού ρομποτικής

Πραγματοποιήθηκε ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας ® ® για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Βόλο με εθνικό διοργανωτή τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Eduact τοπικό συνεργάτη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κι επιστημονικό συνεργάτη την Ο3 – Out of the Ordinary

Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το ® ® είναι οι :

C3038 RobotExperts

C3069 tal.OS

C3056 AKETH CargoBots

C3070 tal.OS Junior

Kαθώς και οι ομάδες που προκρίθηκαν στα είναι οι :

C3056 AKETH CargoBots

C3069 tal.OS

Μάθετε περισσότερα για τους Διαγωνισμούς εδώ: https://firstlegoleague.gr/