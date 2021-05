Οι νικητές της πασχαλινής κλήρωσης δωροεπιταγών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου

Χθες Τρίτη 11 Μαϊου και ώρα 12:00 μ.μ. διεξήχθη η κλήρωση των δωροεπιταγών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, όπως αυτή είχε οριστεί, παρουσία της συμβολαιογράφου Μαρίας Συρίβελη, του δικηγόρου Γιώργου Πλιάτσικα και του Προέδρου του Συλλόγου Απ. Οντόπουλου.

Η πασχαλινή κλήρωση του Εμπορικού Συλλόγου «Εσύ μπήκες», σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Μαγνησίας, υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 19/04/2021 έως 01/05/2021, όπου οι καταναλωτές στηρίζοντας τα συμβεβλημένα καταστήματα – μέλη μας συμμετείχαν στην κλήρωση μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΣΒ, με την καταχώρηση της απόδειξης αγοράς τους.

Η κλήρωση διεξήχθη με ηλεκτρονική μορφή αλγόριθμου και εκτελέστηκε κάθε διαφάνεια στα αποτελέσματα μέσω της επιλογής αύξοντα αριθμού της υποβολής όπου προέκυψαν 60 νικητές και 10 επιλαχόντες υποστηρίζοντας την πράξη ανταποδοτικότητας των τοπικών καταστημάτων στους φίλους καταναλωτές με έμπρακτη αγάπη, κερδίζοντας δωροεπιταγή αξίας 30€.

Τα ονόματα των νικητών ανακοινώνονται βάσει της σειράς ηλεκτρονικής κλήρωσης κι όπως καταχωρήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο σύστημα, χωρίς καμιά μετατροπή .

ΟΙ 60 ΝΙΚΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΙΕΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΚΤΣΙΑΛΗ Καλλυντικά Οντόπουλος, Οντόπουλος Αποστόλης, Καλλυντικά, Κ.Καρτάλη 73 55429 2021-04-27 ADAM LEKAKIS Λαρυγγάκης, Λαρυγγάκης Παναγιώτης, Υποδήματα, Ερμού 95 & Κοραή 00014819 2021-04-27 ADAM LEKAKIS Λαρυγγάκης, Λαρυγγάκης Παναγιώτης, Υποδήματα, Ερμού 95 & Κοραή 000010 2021-04-27 ΚΑΙΤΗ ΚΑΧΡΗ Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 0002/01801 2021-04-29 Δήμητρα Αγορίτση Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 0001/01831 2021-05-01 Βαια Σπανομητρου Just… Accessories,Βουτσαλής Γεώργιος, Αντωνοπούλου 50Α 000885 2021-04-30 Ελισάβετ Σπανομητρου Just… Accessories,Βουτσαλής Γεώργιος, Αντωνοπούλου 50Α 000884 2021-04-30 Ελισάβετ Σπανομητρου Just… Accessories,Βουτσαλής Γεώργιος, Αντωνοπούλου 50Α 000789 2021-04-27 καλλιου μαρια Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 11 2021-05-01 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 10 2021-05-01 μαραβας γιωργος Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 9 2021-05-01 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ Queen, Ραμματά Λυδία, Γυναικεία Ενδύματα, Σπ. Σπυρίδη 64 DCT14003617 2021-04-30 ΜΑΡΙΑ ΨΙΩΤΑ MOSS, Καραμανιόλα Αικατερίνη, Γυναικεία Ενδύματα, Σωκράτους 29Α 003507 2021-04-30 Πλιακογιαννη Ευφροσύνη Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 ooo7/01732 2021-04-21 μαρια καλλιου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 6 2021-04-29 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 7 2021-04-29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Αφή, Καλοπήτα Βασιλική, Εσώρουχα, Σωκράτους 32 00004534 2021-04-28 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 8 2021-04-28 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 3 2021-04-28 ΑΛΕΞΊΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Μαρκόπουλος, Μαρκόπουλος Γεράσιμος, Χρυσοχοείο, Αγ. Νικολάου 15γ 4160 2021-04-28 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 9 2021-04-26 μαραβας γιωργος Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 6 2021-04-26 μαρια καλλιου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 13 2021-04-26 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 6 2021-04-26 καιτη σαμουηλιδη Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 6 2021-04-24 πελαγια αντωνιαδου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 11 2021-04-24 μαραβας γιωργος Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 3 2021-04-23 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Thiros, STAMENKOVIC-TELONIS Olivera, Τσάντες, Ερμού 226 0008/00002435 2021-04-27 μαρια καλλιου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 10 2021-04-22 μαρια καλλιου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 1 2021-04-21 καιτη σαμουηλιδη Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 9 2021-04-19 αποστολια ιωαννου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 10 2021-04-19 πελαγια αντωνιαδου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 3 2021-04-19 βασω λουτσου Quickin market, Σαμουηλίδη Έλλη, Παντοπωλείο, Ρ Φερραίου 67 4 2021-04-19 Βασιλική Τέα ΣΑΚΗΣ, Χατζηβασιλογλου Πρόδρομος, Κάλτσες – Καλσόν, Ερμού 192 0085/00052474 2021-04-22 Άννα Καραμπά Thiros, STAMENKOVIC-TELONIS Olivera, Τσάντες, Ερμού 226 0003/00002430 2021-04-27 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 005/01738 2021-04-22 Όλγα Κουτσιόγγουλου Γεωργακοπούλου, Γεωργακοπούλου Αικατερίνη, Κηροπλαστείο , Ερμού 000048 2021-04-26 Όλγα Κουτσιόγγουλου So Shoe, Χακίμ Αμίνα, Υποδήματα, Γκλαβάνη 40 0001697 2021-04-26 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΟΥ Thiros, STAMENKOVIC-TELONIS Olivera, Τσάντες, Ερμού 226 0004/00002418 2021-04-25 μαραβας γιωργος ΣΑΚΗΣ, Χατζηβασιλογλου Πρόδρομος, Κάλτσες – Καλσόν, Ερμού 192 27 2021-04-25 Κάργα Νίκη Storage kids, Βούλγαρη Φανή, Παιδικά Ενδύματα, Γκλαβάνη 29 0001/00003791 2021-04-24 ΚΑΛΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ COTTON, Ντάφος Νικόλαος, Ανδρικά Ενδύματα, Ερμού 125 0008/00021721 2021-04-25 Νιαώτη Στυλιανή EMYLOU, Τριανταφύλλου Δημητρούλια, Γυναικεία Ενδύματα, Ερμού 156 0002/00018718 2021-04-25 ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ Οggi, Αλεξίου Κωνσταντίνος, Ενδύματα, Δημητριάδος 201-205 00009254 2021-04-22 ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ Οggi, Αλεξίου Κωνσταντίνος, Ενδύματα, Δημητριάδος 201-205 19522 2021-04-24 Ανδρομαχη Γακικου Λαρυγγάκης, Λαρυγγάκης Παναγιώτης, Υποδήματα, Ερμού 95 & Κοραή 000001 2021-04-23 Ντατσιου Χρυσα Αβαριτσιώτης, Αβαριτσιωτης Κωνσταντίνος, Υαλικά, Κουταρέλια 38 00006 2021-04-23 Ντατσιου Ματουλα COTTON, Ντάφος Νικόλαος, Ανδρικά Ενδύματα, Ερμού 125 0003/00021692 2021-04-23 Αλεξανδρα Ευθυμίου Ελένη, Αλεξογιάννη Ελένη, Εσώρουχα, Σωκράτους 21 000009 2021-04-23 Αλέξανδρος Λάππας Σαμπετάι, Σαμπετάι Μιχαήλ, Λευκά Είδη, Σκενδεράνη 33 3E728F81EDEE043264A2EB879A1F6A 2391E98506 2021-04-23 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΠΗ Αβαριτσιώτης, Αβαριτσιωτης Κωνσταντίνος, Υαλικά, Κουταρέλια 38 000865 2021-04-23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ Korina, Τσιάνος Δημήτριος, Τσάντες, Π. Μελά 37 DCA15003102 2021-04-23 Κουτσικοπουλου βασιλικη Σαμπετάι, Σαμπετάι Μιχαήλ, Λευκά Είδη, Σκενδεράνη 33 0004/06365 2021-04-22 Απόστολος Αλπούς Korina, Τσιάνος Δημήτριος, Τσάντες, Π. Μελά 37 2428 2021-04-22 Σγουρή Κατερινα Korina, Τσιάνος Δημήτριος, Τσάντες, Π. Μελά 37 2427 2021-04-22 ΤΊΓΚΑ ΆΝΝΑ Korina, Τσιάνος Δημήτριος, Τσάντες, Π. Μελά 37 DCA 15003102 2021-04-21 ΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 0004/01718 2021-04-20 Κατερινα Μπουροπούλου Thiros, STAMENKOVIC-TELONIS Olivera, Τσάντες, Ερμού 226 0006/00002393 2021-04-20 Θεοχάρης Ζήσης ΣΑΚΗΣ, Χατζηβασιλογλου Πρόδρομος, Κάλτσες – Καλσόν, Ερμού 192 0024/00052272 2021-04-20

ΟΙ 10 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η.ΝΙΑ ΑΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ Γάτος, Γάτος Κρίτων, Είδη κινητής, Ερμού 2 57659AAC3D417C0B5CAA52F40D86BF 0616AAB6344 2021-04-29 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ Queen, Ραμματά Λυδία, Γυναικεία Ενδύματα, Σπ. Σπυρίδη 64 8016 2021-04-23 Ευάγγελος Λώλης Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 0009/01789 2021-04-27 Ελένη Κωνσταντέλια Queen, Ραμματά Λυδία, Γυναικεία Ενδύματα, Σπ. Σπυρίδη 64 5 2021-04-28 ΒΆΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΉ Μαγαλιού, Μαγαλιού Αποστολία, Παιδικά Ενδύματα, Αντωνοπούλου 45 DCA 16004776 2021-04-26 Πέτρου Μαρία Γάτος, Γάτος Κρίτων, Είδη κινητής, Ερμού 2 000007 2021-04-28 ανδρωνη κωσταντινα Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 01 2021-04-28 Μαρνελοπουλου Ευαγγελια Queen, Ραμματά Λυδία, Γυναικεία Ενδύματα, Σπ. Σπυρίδη 64 4 8025 2021-04-26 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΠΗΣ Οίκος Τέχνης Νεμπής, Νεμπή Βαρβάρα, Είδη Δώρων/Έπιπλα, Δημητριάδος 129 0005/01748 2021-04-23 ΒΑΣΩ ΜΑΡΟΥΛΗ Μορφές, Καλλιώρα Ελένη, Κοσμήματα, Κουμουνδούρου 21 ADD65737B097884139DE 2021-04-20

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προσέλθουν να παραλάβουν τη δωροεπιταγή αξίας 30€ και οφείλουν να προσκομίσουν την απόδειξη συμμετοχής τους και την αστυνομική ταυτότητα τους (ταυτοποίηση) , σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής. Η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 21/05/2021 & ώρα 14:00. Οι δωροεπιταγές είναι σφραγισμένες από τον Εμπορικό Σύλλογο και με συγκεκριμένη αρίθμηση.

Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης η δωροεπιταγή αποδίδεται στον επιλαχόντα, ο οποίος θα ενημερωθεί και θα μπορεί να προσέλθει για την παραλαβή έως τις 30/05/2021 με την απόδειξη συμμετοχής.

Μετά την παραλαβή τους οι νικητές έχουν προθεσμία 1 (ενός) μηνός για να την εξαργυρώσουν σε όποιο κατάστημα, από τα οποία συμμετείχαν στην κλήρωση και είναι τα εξής:

Αθλητικά Είδη:

Cougar – Ιάσονος 126

Ενδύματα

Benetton- Sisley Ερμού 68 & Ροζού

Block by Oggi – Ερμού 202-205

Oggi – Δημητριάδος 201-205

A & Γ Μαγαλιού & Υιός ΟΕ – Π. μελά 47

Ανδρικά Ενδύματα:

Αρσενίου- Κουμουνδούρου 39

Γκιλομανάκης – Κ. Καρτάλη 96Α

Diagonal – Γκλαβάνη 68

Cotton – Ερμού 125

Γυναικεία Ενδύματα :

Allo – Ερμού 130

Δεδούσης – Αντωνοπούλου 50

dp Diana Pan – Δημητριάδος 193

Deesse – Αντωνοπούλου 67

Dress Code Boutique – Δημητριάδος 96

Azzuro- Σπ. Σπυρίδη 66Α

Moss – Σωκράτους 29Α

Wardrobe – Αγ. Νικολάου 28

Diverse- Τοπάλη 42-44

Queen Boutique – Σπ. Σπυρίδη 64

Chic Point – Κουμουνδούρου 21β

EMYLOU – Ερμού 156

Elisavet Samara Boutique – Αντωνοπούλου 62Α

Τσέλιος – Κ. Καρτάλη 81

Παιδικά ενδύματα:

Oggi kids – Δημητριάδος 150 & Αγ. Νικολάου

Μαγαλιού – Αντωνοπούλου 45

Baby Home – Λώρη 15

Storage kids – Γκλαβάνη 29

Παιδικά Ρούλα Οικονόμου – 28ης Οκτωβρίου 155

Βιβλιοπωλείο:

Ζυγός – Ερμού 97

Άνθη – Φυτά:

Floral Ζάντζος – Αν. Γαζή 141

Αξεσουάρ/ Τσάντες/ Καπέλα:

Just…Accessories – Αντωνοπούλου 50Α

Just Accessories – Σπ. Σπυρίδη 64β

Caricia exclusive Boutique – Ερμού 116

Τσάντες Korina – Π.Μελά 37

Thiros – Ερμού 226

Είδη Δώρων / Είδη Σπιτιού

Αλέγρο – Γκλαβάνη 64

Τέχνης Οίκος Νεμπής 1950 – Δημητριάδος 129

Μοντέρνο Σπίτι – Ιωλκού 7

Αβαριτσιώτης – Κουταρέλια 47

Είδη Κομμωτηρίου / Καλλυντικά

Καλλυντικά Οντόπουλος – Κ.Καρτάλη 73

Pantazis Hair Shop – K Καρτάλη 117

4us Cosmetics – Κουμουνδούρου 12

Φρού Φρού – Αντωνοπούλου 46

Miss Daisy Beauty & Home – Σπ. Σπυρίδη 53

Εσώρουχα

Bella da – Ερμού 88

Βάσω – Αντωνοπούλου 39

Σάκης– Ερμού 192

Ελένη – Σωκράτους 21

Αφή – Σωκράτους 32

Παντοπωλείο:

Quickin Market – Ρ. Φεραίου 67

Λευκά Είδη/ Υφάσματα:

House – Αντωνοπούλου 57

Σαμπετάι – Σκενδεράνη 33

Φιλοσώφ – Ερμού 134

Ευτυχίδης – Αντωνοπούλου 34

Γιάννης & Κώστας – Αντωνοπούλου 65& Σωκράτους

Χαλιά Βελέντζας – Κωνσταντά 147

Υποδήματα:

Dali Boutique – Αντωνοπούλου 44

Figaro – Δημητριάδος 155-157

Χάρχαρης – Ερμού 149 – Αντωνοπούλου

Φιόνα – Σωκράτους 29

Λαρυγγάκης – Ερμού 95 & Κοραή

So Shoe – Γκλαβάνη 40

Χρυσοχοείο :

Νιζάμης – Αντωνοπούλου 61

Χρυσό & Ασήμι – Ερμού 170

Μαρκόπουλος – Αγ. Νικολάου 15γ

Arodou Jewelry – Tοπάλη 40β

Κηροπωλείο :

Γεωργακοπούλου Αικ. – Ερμού 117

Κινητή Τηλεφωνία:

Γάτος Κρίτων – Ερμού 2

Askshop – Δημητριάδος 229

Σφραγίδες – Εκτυπώσεις:

Σφραγίδες Αγιώτης – Κοραή & Πλάτωνος