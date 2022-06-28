Οι μαθητές του ΓΕΛ Αγριάς με τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Ανακοινώθηκαν από το ΓΕΛ Αγριάς τα ονόματα των μαθητών του σχολείου που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (μόρια πάνω από 15.000 ) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αυτοί είναι:
|ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ
|ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
|ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|18,03
|17160-18385
|ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17,55
|17200-17889
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17,25
|16600-17580
|ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|17,1
|16460-17460
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16,35
|15760-16628
|ΣΟΥΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16,08
|15440-16520
|ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ
|ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
|ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|18,08
|17760-18355
|ΚΟΥΚΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
|17,9
|17660-18175
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ
|ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
|ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|16,6
|15560-17160
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ
|ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
|ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|16,65
|16380-16920
|ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΑΒΙΝΑ
|15,38
|15230-15720