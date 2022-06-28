Τοπικά

Οι μαθητές του ΓΕΛ Αγριάς με τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Ανακοινώθηκαν από το ΓΕΛ Αγριάς τα ονόματα των μαθητών του σχολείου που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (μόρια πάνω από 15.000 ) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αυτοί είναι:

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,03 17160-18385
ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,55 17200-17889
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,25 16600-17580
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17,1 16460-17460
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,35 15760-16628
ΣΟΥΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,08 15440-16520

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 18,08 17760-18355
ΚΟΥΚΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 17,9 17660-18175

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16,6 15560-17160

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΒΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 16,65 16380-16920
ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΑΒΙΝΑ 15,38 15230-15720
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