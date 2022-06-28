Οι μαθητές του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Βόλου με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές

Οι μαθητές του σχολείου που έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι:
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
|ΕΛΠΙΔΑ – ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ
|17060
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|17430
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|18480
|ΛΕΦΟΥΣΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|17310
|ΜΑΡΤΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|16650
|ΜΠΟΜΠΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|16940
|ΝΤΙΝΤΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|18111
|ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|16990
|ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|16070
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|18405
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|17080
|ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|19510
|ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|17400
|ΣΠΥΡΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|17100
|ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|16585
|ΤΟΛΙΔΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|19265
|ΤΣΑΤΙΡΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΥΓΕΙΑΣ
|18440
|ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|17000
|ΦΑΡΜΑΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|15870
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|18260
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|16280