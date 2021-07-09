Οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας με τις υψηλότερες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι:
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΜΟΡΙΑ
|ΟΜΑΔΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
|ΒΙΚΤΩΡ
|17279
|ΘΕΤΙΚΗΣ
|ΤΣΑΤΑΛΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|17028
|ΘΕΤΙΚΗΣ
|ΒΑΛΑΧΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|16829
|ΘΕΤΙΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|16799
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΓΟΥΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|16319
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΣΙΑΦΑΚΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|16236
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΝΙΚΑΡΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|15982
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|15908
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΓΚΙΟΥΡΚΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|15839
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΠΑΡΙΣΗ
|ΕΛΕΝΗ
|15833
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|15697
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ