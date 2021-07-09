Τοπικά

Οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας με τις υψηλότερες επιδόσεις

Οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας με τις υψηλότερες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 17279 ΘΕΤΙΚΗΣ
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17028 ΘΕΤΙΚΗΣ
ΒΑΛΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16829 ΘΕΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16799 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 16319 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 16236 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15982 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15908 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΚΙΟΥΡΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15839 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ 15833 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15697 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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