Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα

Σήμερα Δευτέρα 19 Iουλίου, στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α τάξη, σύμφωνα με την Φ13α/77656/Δ4/30-6-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , παρουσία του Συμβολαιογράφου Κων/νου Ορφανού και εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Βόλου. Τα ονόματα των μαθητών:
ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ 3o ΕΠΑΛ Α ΤΆΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2021-22
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΩΜΑΣ
2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΑΦΕΝΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
8 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9 ΒΟΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
12 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
13 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΓΙΟΤΣΙΤΣ ΠΕΤΡΑ ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ
16 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΔΑΔΑΝΗ ΑΙΚΙΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
19 ΔΕΛΗΣΤΡΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΔΗΜΑ ΜΠΡΟΥΝΟ ΝΙΚΟ
21 ΖΗΣΗ ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΑΝΘΗ-ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24 ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΟΥΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26 ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28 ΚΑΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
29 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
30 ΚΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31 ΚΕΝΤΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33 ΚΙΑΜΗΛ-ΚΙΑΜΗΛ ΜΠΑΚΙΣ
34 ΚΟΛΟΒΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
36 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37 ΛΑΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΛΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39 ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
41 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42 ΜΑΪΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
43 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
44 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
45 ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
46 ΜΠΕΚΙΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
47 ΜΠΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
48 ΝΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
49 ΝΤΟΡΖΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΟΥΑΝ
50 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
51 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
53 ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54 ΡΙΖΟΣ ΠΑΡΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55 ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
56 ΣΑΡΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΛΤΙΝ
58 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
59 ΤΕΛΧΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ ΤΑΧΙΡ
60 ΤΖΑΦΛΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61 ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
62 ΤΥΛΙΓΑΔΗ ΖΩΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
63 ΦΟΒΟΣ ΕΦΡΑΙΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64 ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
65 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66 ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
67 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
68 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
2 ΟΣΜΑΝΙ ΓΙΟΑΝΑ ΝΤΡΙΤΑΝ
3 ΝΤΟΛΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ -ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
5 ΚΟΥΦΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
6 ΨΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΜΙΡΑΚΑ ΑΛΝΤΙ ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ
8 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
9 ΒΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΠΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
13 ΒΑΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ -ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
15 ΤΟΠΑΝΤΖΑ ΚΑΛΙΟΠΙ ΜΑΡΙΟ
16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ