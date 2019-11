Οι Γιαπωνέζες δίνουν μάχη για το δικαίωμα να φορούν γυαλιά στη δουλειά

Οι Γιαπωνέζες κατέφυγαν στο Twitter για να διακηρύξουν το δικαίωμά τους να φοράνε γυαλιά στη δουλειά τους, μετά τις καταγγελίες ότι εργοδότες επιβάλλουν κυρώσεις, στο πιο πρόσφατο κύμα κατακραυγής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επίκεντρο τους αυστηρούς κανόνες για την εμφάνιση των γυναικών.

Το hashtag «τα γυαλιά απαγορεύονται» (glasses are forbidden) είναι μεταξύ των δημοφιλέστερων, αφότου μια εκπομπή σε ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο αποκάλυψε επιχειρήσεις, οι οποίες επιβάλλουν απαγορεύσεις στις γυναίκες υπαλλήλους τους.

«Αυτοί οι κανονισμοί είναι αναχρονιστικοί» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε τους λόγους που προτάσσουν οι εργοδότες «βλακώδεις».

To all the women over in Japan wanting to wear glasses at work this ones for you! I hope you get your way! #glassesban #glassesareforbidden #Japan #Strong #women pic.twitter.com/0xlmPft35B

— Tonya The Golden Eclectic (@castlemeup123) November 8, 2019