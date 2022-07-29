Οι επιτυχόντες του 6ου ΓΕΛ Βόλου

Η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του 6ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ αισθάνονται την ανάγκη να συγχαρούν όλους τους μαθητές και μαθήτριες πρώτα από όλα για το ήθος τους και κατόπιν για την επιτυχία τους στις φετινές εξετάσεις.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:
Τρεις ιατρικές, δύο νομικές, μία ψυχολογία ,φιλολογίες, γλωσσικών πολιτισμικών σπουδών, αστυνομίας, στρατιωτικές σχολές καθώς και πολλές πολυτεχνικές σχολές αποδεικνύουν το ζήλο και τις ικανότητες των μαθητών/τριών μας και τη θέλησή τους για μάθηση! Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν αποφασίσουν να κάνουν εντός και εκτός Πανεπιστημίου!
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΛΑΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΜ ΕΛ ΣΑΙΝΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΓΚΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΡΜΠΕΝ ΤΕΟΥΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΔΟΥΖΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΛΗΤΗΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΛΑΓΑΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ ΗΛΙΑΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΣΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΪΔΩ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΑΝΘΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΙΖΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΑΚΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΗΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ
ΣΙΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΟΥΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΛΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΛΙΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΑΝΙ ΛΙΓΚΕΡΣΑ ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΣΜΥ
ΤΣΟΓΚΙΔΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΤΣΟΥΠΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΙΚΤΟΡ ΑΓΚΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΧΡΙΣΤΟΒΑ ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΙΛΕΝ ΚΡΑΣΙΜΙΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΑΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ