Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα

Μετά από επικοινωνία και έγκριση των κηδεμόνων, η διεύθυνση του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αυτοί είναι:
|Ονοματεπωνυμο
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΟΥΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΠΕΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΙΣΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΉ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟς ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 2η
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΕΛΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΖΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΟΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΡΟΥΣΙΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 2ος
|ΔΠΘ
|ΤΣΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΡΜΟΥΝΗς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)3η
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
|ΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)3η
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΜΟΥΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2η
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΙΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)4ος
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 2ο;
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ 2018 10% (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017)
|ONOMΑΤΕΠΩΝΥMO
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΦΑΝΕ ΑΛΕΞΑ
|ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.