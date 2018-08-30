ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα

Τοπικά

Παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στη Δ.Ε.Η Βόλου

Τοπικά

Βόλος: Σταθερές οι τιμές στη φοιτητική στέγη – Εκατοντάδες νέοι σπουδαστές στο κυνήγι της ανεύρεσης κατοικίας

Τοπικά

60 θέσεις από φορείς Μαγνησίας για τη μαθητεία στα ΕΠΑΛ

Τοπικά

Εργασίες για μετατροπή του Εκθεσιακού Κέντρου σε συνεδριακό εκ των υστέρων…

Τοπικά

Προσλήψεις σε Βρεφονηπιακό Νεάπολης και Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

Τοπικά

Η Bρετανία απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε παιδιά

Κόσμος

Αγιασμός των ακαδημιών μπάσκετ της Νίκης Βόλου και παρουσίαση του προπονητικού team (photos) 

Αθλητισμός

Το πρόγραμμα των χειμερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου

Τοπικά

Aναποδογυρισμένο πλαστικό σκάφος 10 μίλια ανοιχτά του Χορευτού

Τοπικά

Το 2ο Ολιστικό φεστιβάλ στο Βόλο – Πλούσιες δράσεις και events το 3ήμερο 7-9 Σεπτεμβρίου 

Τοπικά

Μεγάλες απώλειες νερού από τη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου

Τοπικά

Προπονητής στην γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Βόλου ο Κώστας Δέρβος

Αθλητισμός

Κακουργηματικές κατηγορίες σε βάρος του Λαυρεντιάδη – Για απάτη-μαμούθ κατά της ΔΕΠΑ

Ελλάδα

Στους 98 οι νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές της Αττικής 

Ελλάδα

Διακρίσεις της Διαλετάρα σε τρίαθλο και open water – Σε αγώνες στη Νορβηγία και στην Εύβοια

Αθλητισμός

Στην Εύβοια το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Νίκο Βασιλείου

Ελλάδα

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου

Τοπικά

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του βιασμού 23χρονης τουρίστριας στο Ρέθυμνο – Βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

Ελλάδα

Στη Σκιάθο έδεσε «πλωτό παλάτι»

Τοπικά

Να ανοίξει πάλι ο φάκελος του 21χρονου φοιτητή στην Κάλυμνο ζητά η οικογένειά του

Ελλάδα

Γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες της παράκτιας Μαγνησίας θα παρουσιαστούν στην Σκιάθο

Πολιτισμός

Επάνοδος του Νίκου Τσιαπράζη στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Βόλου

Αθλητισμός

Μήνυση κατά του Γ. Μουλά κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κανελλής

Τοπικά

«Έφυγε» από τη ζωή ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Ν. Κατσανούλης

Τοπικά

Τα 3 εμπόδια για την αναστολή περικοπής συντάξεων -Η συμβιβαστική λύση

Οικονομία

Στο τμήμα πέρασε τη νύχτα 20χρονος στη Νέα Ιωνία για απειλή 16χρονης και του πατέρα της

Τοπικά

Κερδίζει έδαφος η συμφωνία εντός της ΠΓΔΜ

Κόσμος

Προκαταρκτική από την εισαγγελία για τα βοοειδή που κάνουν…πασαρέλα στο οδικό δίκτυο του Πηλίου

Τοπικά

Ο καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του US Open ο Τσιτσιπάς

Αθλητισμός

Καμίνι το «Ελ.Βενιζέλος»: Θερμοκρασίες 500 βαθμών στο εσωτερικό – Όπως στο Μάτι

Ελλάδα

«Πόλεμος» τομάτας στην Ισπανία – Γλεντζέδες εκσφενδόνισαν 145 τόνους (photos)

Κόσμος

Σκιάθος: Έχασαν τον δρόμο και «κόλλησαν» με το αυτοκίνητό τους στην αμμουδιά της Μεγάλης Άμμου

Τοπικά

Εντυπωσιακό βίντεο: Υδροστρόβιλος «τέρας» σχηματίστηκε στη Σαντορίνη

Ελλάδα

Πρώτο τεστ για τις συντάξεις στο αυριανό Euroworking Group

Οικονομία

Βίντεο-ντοκουμέντο από το «Ελ. Βενιζέλος»: Πρώτη εικόνα μέσα από το γκαράζ του πλοίου

Ελλάδα

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Άντρας σκοτώθηκε προσπαθώντας να κλαδέψει ένα πεύκο

Ελλάδα

Σε έκθεση τέχνης το πορτρέτο του Νάιτζελ Φάρατζ – Δεν βρέθηκε ούτε ένας αγοραστής

Κόσμος

«Φοβηθήκαμε πολύ στην αρχή» – Μαρτυρίες επιβατών του «Ελευθέριος Βενιζέλος» μόλις έφτασαν στα Χανιά

Ελλάδα

Σκιάθος: Ιρανός προσπάθησε να ταξιδέψει παράνομα στην Αγγλία

Τοπικά

Οδηγούσαν αυτοκίνητα και δίκυκλα χωρίς δίπλωμα σε Βόλο και Ζαγορά

Τοπικά

Συνελήφθη 58χρονη με καταδικαστική απόφαση για ΚΟΚ

Τοπικά

Τα μεγαλύτερα λάθη που έγιναν ποτέ σε ταινίες

Θ Plus

Έτσι θα καταλάβετε ότι χάκαραν το κινητό σας

Θ Plus

Εξιτήριο για το τελευταίο παιδί που νοσηλευόταν με εγκαύματα από τη φωτιά στο Μάτι

Ελλάδα

Οι Anonymous Greece «έριξαν» την ιστοσελίδα της ΔΕΗ

Ελλάδα

Ψευτο-υπάλληλοι της ΔΕΗ πήραν από 81χρονη 10.000 ευρώ

Ελλάδα

«Βόμβα» για την Τουρκία: Πληρώνει 179 δισ. σε 11 μήνες ή χρεοκοπεί

Κόσμος

Εργασίες για τον εκσυχρονισμό του δικτύου ύδρευσης – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα οδών στη Νέα Ιωνία

Τοπικά

Τοπικά

Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα

Μετά από επικοινωνία και έγκριση των κηδεμόνων, η διεύθυνση του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αυτοί είναι:

Ονοματεπωνυμο Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΥΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΙΑΜΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΠΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΑΝΙ ΝΤΕΝΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΉ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟς ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 2η ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΕΛΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΖΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΟΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΡΟΥΣΙΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 2ος ΔΠΘ
ΤΣΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΑΡΜΟΥΝΗς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)3η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)3η ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΜΟΥΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2η ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΙΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)4ος ΔΠΘ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 2ο; ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΕΠΑΛ 2018 10% (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2017)
ONOMΑΤΕΠΩΝΥMO Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΦΑΝΕ ΑΛΕΞΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
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