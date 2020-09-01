Οι επιτυχόντες του 1ου ΓΕΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου ανακοίνωσε τα ονόματα και τις σχολές επιτυχίας των τελειοφοίτων μαθητών σχολικού έτους 2019-20 κατόπιν έγκρισης των κηδεμόνων τους.
Οι επιτυχόντες: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ), ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΑΛΕΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ), ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΒΟΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ), ΓΑΡΥΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ), ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΓΚΑΓΙΟΣΟ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ), ΓΚΟΛΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΔΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ), ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΚΑΤΣΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ), ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΚΟΡΩΝΑ ΑΝΘΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ), ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ), ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΜΑΘΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), ΜΑΝΕ ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΜΑΝΩΛΗ ΟΛΓΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ), ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ), ΜΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ), ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν., ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΜΠΙΦΑΝΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ), ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΝΑΣΤΑΣΑΪ ΠΥΡΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ), ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ), ΝΤΙΝΤΟ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) , ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ), ΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΠΟΘΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ), ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΡΑΞΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ), ΣΙΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ), ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ), ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ), ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ), ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ), ΣΤΑΜΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ), ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ), ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ), ΨΥΧΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ).
Τοπικά
Οι επιτυχόντες του 1ου ΓΕΛ Βόλου – Όλα τα ονόματα
Το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου ανακοίνωσε τα ονόματα και τις σχολές επιτυχίας των τελειοφοίτων μαθητών σχολικού έτους 2019-20 κατόπιν έγκρισης των κηδεμόνων τους.