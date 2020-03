Οι Έλληνες βγαίνουν στις 21.00 στα μπαλκόνια και χειροκροτούν γιατρούς και νοσηλευτές

Eκατομμύρια Ισπανοί βρήκαν χθες βράδυ στα μπαλκόνια τους και ένωσαν το χειροκρότημα τους για να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους εργαζομένους στα παραϊατρικά επαγγέλματα. «Σας ευχαριστούμε. Μας δίνεται δύναμη και ζωή. Σας δίνουμε την αγάπη μας και το χειροκρότημα μας», φώναξαν οι Ισπανοί.

📽️ | All of Spain bursts into a round of applause for doctors, nurses, and healthcare workers working during the covid-19 coronavirus pandemic #AplausoSanitario

Footage of Gràcia neighborhood, in Barcelona pic.twitter.com/WOTH83rzmv

