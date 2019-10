Οι δύο νικήτριες ομάδες στον διαγωνισμό της NASA για την Γη και το διάστημα που έγινε στον Βόλο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Βόλο ο διαγωνισμός της NASA Space Apps Challenge Volos 2019, απ’ όπου προέκυψαν και οι δύο νικήτριες ομάδες από τις δεκατέσσερις συνολικά που συμμετείχαν.

Η NASA οργάνωσε τον παγκόσμιο διαγωνισμό και με διαγωνιζόμενους σε 200 πόλεις σε διάφορες χώρες, οι οποίοι αναζήτησαν ιδέες και λύσεις σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γη και το διάστημα.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν οι Απόστολος Λεούσης, community marketer/networker και οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μιχάλης Διακονικολής και Κωνσταντίνος Αλεξίου.

Όπως τονίστηκε από την οργανωτική επιτροπή «ο διαγωνισμός τελείωσε και χαιρόμαστε που 120 συμμετέχοντες και 40 χορηγοί μας τίμησαν με την παρουσία τους. Στο πλαίσιο του 3ήμερου διαγωνισμού αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν 35 ιδέες και ενδιαφέροντα πρότζεκτ και δημιουργήθηκαν 14 τελικές ομάδες.

Οι δύο νικήτριες ομάδες βραβεύτηκαν από τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης TERRA SPATIUM και θα εκπροσωπήσουν τον Βόλο στον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Η μία ομάδα είτε τίτλο Trash DrAIn από την πρόκληση Trash clean-up.

Τα μέλη ήταν τα εξής: Άγγελος Αλεξίου, Ηλίας Γκόλφος, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Μαρία Ψυχογυιού, Γιάννης Κότογλου, Κωνσταντίνος Κυριάκου, Αντώνης Μανωλέσσος.

Περιγραφή Ιδέας: Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με υπάρχουσες τεχνολογίες (drones) για την αυτοματοποίηση του καθαρισμού ωκεανών και ακτών.

Η άλλη ομάδα που βραβεύτηκε είχε τίτλο VENUS RAM -e- member από την πρόκληση planets near and far, memory maker.

Τα μέλη της ομάδας αυτής ήταν τα εξής: Κώστας Χαρατσής, Θοδωρής Ζερλέντης, Γκρέμου Νεφέλη, Χρυσόπουλος Ιωακείμ, Κωνσταντίνος Καρράς, Κατερίνα Βυτόγιαννη.

Η πρόκληση είχε δύο σκέλη: Σχεδιασμός μιας μνήμης για το rover της Αφροδίτης, σχεδιασμός ενός μηχανισμού αντιστροφής της μηχανικής εισόδου κίνησης.

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί τον κ. Λουκά Ζαχείλα, πρόεδρο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος την κ. Γεωργία Μποντού-Τοκαλή, αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου, την ομάδα του talos για τις επιδείξεις των προϊόντων τους, καθώς και το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής για την φιλοξενία της διοργανωσης.

Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Μια σημαντική επιστημονική συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Βόλο, το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (PAnhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET 2019) που στοχεύει στην παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στη περιοχή των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων και συστημάτων.

Την φετινή χρονιά το PACET θα διοργανωθεί στον Βόλο από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Domotel Xenia Volos Hotel. Προεδρεύοντες (general co-chairs) θα είναι οι καθηγητές Φώτιος Πλέσσας και Γεώργιος Σταμούλης. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να τις βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του συνεδρίου: http://pacet2019.e-ce.uth.gr/.